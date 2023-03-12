沒票進洲際！　他公開「1地點人潮炸了」超震撼：主場城市威力

記者邱晟軒／綜合報導

中華隊在世界棒球經典賽，昨（11）日以9：5擒下荷蘭隊，振奮全台球迷。台中市新聞局長鄭照新就在臉書貼出一張5000千擠進台中市政府前廣場的盛況，現場人潮塞爆，幾乎滿到台灣大道一側，畫面相當震撼。

「這兩天，有沒有票，幾乎成了基本問候語！」鄭照新在臉書發文表示，各地來台中，為中華隊加油的朋友們，買不到票，沒關係，你可以來台中市政府前廣場直播派對，超大螢幕身歷其境。

鄭照新表示，昨晚中華對戰荷蘭時，市府廣場大螢幕轉播，現場加油群眾沸騰滿點，人數破5千人，幾乎滿到台灣大道一側，比10日的2千人更多出數倍，現場歡呼聲，連旁邊的百貨區群眾都聽得一清二楚。

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▲WBC中華隊二連勝！ 中市府前廣場湧5千人看直播熱血加油。（圖／鄭照新臉書）

鄭照新指出，當中華隊確定勝利後，散場群眾秩序良好，其中有不少是遠從台北等地來看球的外縣市民眾，雖然沒買到票在球場觀賽，也要來台中，在市府廣場前大螢幕前「身歷其境」，感受主場城市全程加油的威力。

鄭照新邀請民眾，就算沒買到票，也可一起到台中市府前廣場替今天中午的中華戰古巴加油，這絕對是全國除了洲際以外，最接近「親臨現場」感受的觀賽場地，讓我們一起大聲為中華隊加油。

▼市府前廣場大螢幕轉播，現場加油群眾人數破五千人，幾乎滿到台灣大道一側。（圖／台中市政府提供）