男虐殺5隻貓　遭圍毆「逼吃貓屎」！大便抹臉畫面曝光

▲虐貓男遭動物愛好者逼吃貓屎。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

中國大陸江蘇近日發生爭議的私刑正義。當地動保人士逮到「虐殺領養貓還Po網」的男子後，不僅群起圍毆還強逼虐貓男吃貓屎，畫面曝光後引發外界兩極回應，警方則要調查雙方是否有違法行為。

綜合外媒報導，在蘇州某公司擔任普通職員的李姓男子，疑似多次藉著領養名義虐殺其收養的貓咪，還在網路上散布虐貓、挑釁影片，掀起愛貓與動保人士怒火，在網路上集結並集思廣益想找出李男下落。

▲虐貓男遭動物愛好者逼吃貓屎。（圖／翻攝畫面）

該團體上月25日確認李男在蘇州市後，經過2天跟蹤確定行蹤，再於28日埋伏圍毆李男。動保人士不斷賞耳光與怒罵，李男也在過程中「承認殺了5隻貓」，接著就被打到嘴角出血，以及臉被抹上貓屎、被強逼吞下穢物，最後跪地向動保人士道歉。

影片曝光後引發大陸網友兩極迴響，有人認為私刑正義不可取，也有人指出大陸「沒有動保法」，只能用這種方式討回公道。警方接獲通報後則表示，已查出圍毆者及李男身分，將調查雙方是否有違法行為並依法處理，但指出圍毆者都不是蘇州本地的小動物保護協會成員。

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