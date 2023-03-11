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女大生遭性侵滅屍失蹤26年終破案！護花使者家中挖出「祕密墳墓」

▲▼加州理工州立大學聖路易斯奧比斯保分校女大生被殺案，克里斯汀（Kristin Smart）,保羅（Paul Flores）。（圖／記者王佩翊攝）

▲克里斯汀26年前失蹤，保羅是最後一個見到她的人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

美國26年前一名就讀大一的女大學生參加完校外的派對後，在另一名「護花使者」男同學的陪同下走回宿舍，然而事後她卻就此失蹤，並在2002年被宣告死亡，屍體至今仍未尋獲。當局歷經20多年的調查，根據各項證據，指控當時送她回家的男同學性侵未遂殺人，並在他家地底發現一個空空如也的「秘密墳墓」，而他的父親同時涉案滅屍。男子最終因一級謀殺罪被判25年有期徒刑，不過他父親的隱滅屍體罪嫌則未成立。

根據《紐約時報》報導，1996年5月25日，就讀於加州理工州立大學聖路易斯奧比斯保分校（California Polytechnic State University, San Luis Obispo）一年級的19歲女大學生克里斯汀（Kristin Smart）凌晨2時在參加完一個校外聚會後，徒步走回宿舍，然而此後她就音訊全無，徹底消失，並在3天後被通報失蹤。

▲▼加州理工州立大學聖路易斯奧比斯保分校女大生被殺案，克里斯汀（Kristin Smart）,保羅（Paul Flores）。（圖／達志影像／美聯社）

警方獲報後投入調查，並發現當晚她是跟另外一名同校的男學生保羅（Paul Flores）離開現場。保羅接受調查時坦言，派對結束後，自己親自送克里斯汀回到宿舍，並在宿舍樓下分道揚鑣。然而當時同樣在派對的朋友卻告訴警方，克里斯汀離開現場時明顯已經喝醉，但是保羅卻堅持自己可以獨自將她護送回宿舍。

警方早在事件發生初期就將保羅列為重要涉案人士，並搜查了他的宿舍，對他進行訊問，但保羅仍堅持否認犯行，案情陷入膠著。直到2002年，克里斯汀的遺體或是下落仍未被發現，她的家人忍痛在法律上宣告他死亡，不過警方仍不願放棄，持續搜索與調查。

直到2021年，此案出現重大轉機，當局將保羅列為主要嫌疑人，使用透地雷達與偵查犬搜查他的住家，並在住宅的地底發現一個空的秘密墳墓，疑似是之前用才藏匿克里斯汀的遺體。同年4月13日，警方依性侵或性侵未遂與殺人嫌疑逮捕保羅，同時也依協助毀滅屍體罪嫌，逮捕他的父親盧本（Ruben Flores）。時隔26年，聖路易斯奧比斯保郡檢方日前也宣布，保羅10日被判25年有期徒刑，為他的罪行付出代價。

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