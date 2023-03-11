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南韓4比13大輸日本隊　失望球迷：不如去看黑暗榮耀

南韓以4比13輸給日本隊，讓球迷失望表示「還不如去看黑暗榮耀」。（圖／擷取自Netflix IG）
▲南韓以4比13輸給日本隊，讓球迷失望表示「還不如去看黑暗榮耀」。（圖／擷取自Netflix IG）

圖文／CTWANT

昨（10日）世界棒球經典賽B組預賽中南韓以4比13輸給日本隊，南韓媒體紛紛以「大災難」、「慘不忍睹」等為標題報導，南韓連輸2場的表現也讓球迷失望表示「還不如去看黑暗榮耀」。

根據《Sports Chosun》報導，昨（10日）相當熱鬧，不僅有大勢韓劇《黑暗榮耀》第二部在Netflix上線，經典賽也上演日韓大戰，為了轉播棒球，電視台甚至將綜藝節目《我獨自生活》486集延到下週五（17日）播出。

不過南韓在比賽中的表現令球迷大失所望，在B組預賽中以4比13輸給日本隊，連輸2場的南韓隊目前晉級希望渺茫，南韓總教練李強喆在賽後記者會上表示，這次輸球主因是投手調度失誤，才會導致比賽失利。

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韓媒《OSEN》、《朝鮮日報》、《體育朝鮮》等紛紛以「完敗」、「屈辱的敗北」「慘不忍睹」、「無法看完比賽」、「確實技不如人」、「大災難」等詞彙形容比賽結果。

失望透頂的南韓球迷也紛紛表示，「早知道就去看黑暗榮耀了」、「打成這樣不如直接去看黑暗榮耀」，《我獨自生活》的觀眾也憤怒表示「我等了一個禮拜要收看《我獨自生活》，現在又要等一個禮拜」。

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