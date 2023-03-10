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大武警守護村民安全　文健站交通安全及反詐騙宣導

▲員警走進社區照顧關懷據點，宣導交通安全及預防詐騙觀念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警走進社區照顧關懷據點，宣導交通安全及預防詐騙觀念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為落實維護社區治安及強化交通安全觀念，全面提升民眾道路交通安全規則意識及預防犯罪觀念，台東縣大武警分局多良派出所員警走進社區照顧關懷據點、文化健康站及原住民部落老人日間關懷站，積極宣導交通安全及預防詐騙觀念。

配合112年第一季交通安全專案，多良警除了請各村村辦公處以廣播方式每日加強宣導外，近日更安排至轄內各場所，針對社區居民加強交通安全及預防詐騙宣導；因轄內居住者以長者居多，較常晨間外出務農、傍晚返家休息，且偏鄉地區照明設備較為不足路途較為陡峭，對此多良所員警至各長者據點及文化健康站加以宣導交通安全觀念，提醒年長者早晨或傍晚等光線不足狀況出門時要穿著反光衣物或配帶反光物品，行走在道路上應面向來車並靠邊行走，若是要穿越道路應注意左右來車並且走行人穿越道，騎乘機車經過路口應慢、看、停並且正確配戴安全帽等宣導重點。

▲員警走進社區照顧關懷據點，宣導交通安全及預防詐騙觀念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

針對反詐騙部分，向民眾宣導及說明常見的6種詐騙手法，投資詐欺、網路購物詐騙、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙、假檢警詐騙等詐騙手法，以提升民眾「識詐」、「防詐」意識，並隨時提醒身邊親友避免落入詐騙集團話術、上當受騙，達到「阻詐」的效果。另現場實施有獎徵答增加趣味性並加深印象，對於詐騙手法有所辨識而免於遭詐的風險，讓詐騙集團無從下手，保護自身財產安全。

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