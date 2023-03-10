推行親子友善政策　饒慶鈴宣布加碼兒童運動公園經費8千萬

▲縣長饒慶鈴(右3)前往視察台東縣立兒童運動公園施工進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動親子友善政策，包括建設兒童遊憩場域，增加縣內更多元豐富的親子休閒設施，縣長饒慶鈴10日下午由建設處長蔡勝雄等陪同，並偕同特公盟秘書長潘汝璧及副理事長李玉華，前往視察台東縣立兒童運動公園施工進度，現場宣布加碼800餘萬元工程經費，更新既有兒童遊戲區，讓縣立體育場將設有2處兒童遊戲場。此外，位在史前館旁的康樂巨石文化公園也即將在3月底啟用，至115年全縣將有17座兒童遊戲場。





饒慶鈴指出，此次將再加碼856萬元更新體育場內既有兒童遊戲區，規劃為幼齡區(2歲-6歲)，有別於目前施工中區域定位6歲-12歲體能挑戰區，力拼在今年暑假先開放一區供民眾使用，預計共13項主題遊戲如體建轉輪(倉鼠滾輪)、水沙世界、山丘共融式遊具區、隧道遊戲坡、熱氣球攀爬架、熱氣球溜滑梯、挑戰型森林攀爬牆、挑戰型森林攀爬架、隧道火車故事牆、旋轉陀螺、彈跳床、鞦韆、鐵道溜索，這也表示台東縣立體育場未來將有2處兒童遊戲場。

縣府建設處指出，今日上午除先會同特公盟至池上鄉及卑南鄉場勘，提供池上鄉公所及卑南鄉公所未來規劃方面的建議，未來也協助其他鄉鎮公所諮詢及場勘等工作，下午陪同饒縣長視察縣立兒童運動公園施工進度。台東縣目前既有兒童遊戲場有知本公園、康樂巨石文化公園、東海運動公園、蛋糕公園、南京路綠園道、成功鎮海星公園、關山鎮鯊魚公園。

建設處進一步說明，除了今日視察縣立兒童運動公園，其餘施工中及規劃新建或改建包括台東森林公園、台東公園極限運動場、卑南鄉泰安公園、卑南鄉太平榮家、鹿野鄉親子共融公園、金峰鄉親子公園、池上鄉3號運動公園、關山鎮鯊魚公園2期、關山鎮親水公園、台東市南京路綠園道2期、成功鎮海星公園2期、成功鎮白守蓮公園。