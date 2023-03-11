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烏軍「巴赫姆特戰事」牽制俄精銳！　有利烏克蘭反攻

▲▼ 烏克蘭部隊在巴赫姆特附近對俄軍發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭部隊在巴赫姆特附近對俄軍發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚表示，烏軍決定要在已成瓦礫堆的巴赫姆特（Bakhmut）繼續戰鬥，因為這能在牽制俄國最精銳的部隊，並在烏國展開春季大反攻前削弱俄軍。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）的這番說法，是本週基輔當局的戰略轉變－要繼續捍衛這座烏東小城的最新訊號。由於莫斯科試圖取得半年多來第一個重大勝利，巴赫姆特淪為俄烏戰火最激烈的戰場。

▲▼ 烏克蘭部隊在巴赫姆特附近對俄軍發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

波多利雅科在義大利「新聞報」（La Stampa）刊出的訪問中說：「俄羅斯改變了戰術，他們將很大一部分訓練有素的軍事人員、還保有的專業軍隊及雇傭兵集中到巴赫姆特。」

「為此我們有兩大目標，也就是要盡可能減少他們的精銳人員，把他們套牢在幾場令人疲乏的戰鬥中、阻撓他們的攻勢，並將我們的資源集中在別的地方，以進行春天的反攻。」

波多利雅科還說，如今巴赫姆特在這方面效果極佳，甚至超越它原本的關鍵任務。

俄軍把巴赫姆特當成冬季攻勢的主要目標，投入數以十萬計後備軍人和傭兵，已奪下巴赫姆特城東和北面、南面外圍，但還未能對烏克蘭守軍完成包圍。

基輔3月初看似原本要把巴赫姆特的守軍西撤，但本週卻宣布烏軍將領已決定增援巴赫姆特繼續奮戰。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）說，隨俄方推進攻勢，「我軍正在竭盡所能阻止敵軍的計畫」。

 
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