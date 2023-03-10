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幫普丁攻烏卻慘遭「切割」　俄傭兵首腦證實：電話線全被切斷

▲▼瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示，俄羅斯政府切斷了所有與瓦格納的聯繫管道。（圖／翻攝自推特@OlaGinsburg）

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示，俄羅斯政府切斷了所有與瓦格納的聯繫管道。（圖／翻攝自推特@OlaGinsburg）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭超過一年仍未停火，但俄方最近似乎開始內鬨。傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）是普丁多年盟友，數月以來卻多次批評俄國高官與指揮官，他9日更宣稱普丁「切斷了」所有與他的聯繫渠道，原因是他公開呼籲政府提供彈藥支援。

據「新聞周刊」（Newsweek）報導，普里格津創辦了瓦格納傭兵集團，曾經多次派遣武裝人員助俄羅斯作戰，因此還有了「普丁御廚」的稱號。去年2月下旬俄國在烏克蘭展開「特別軍事行動」後，瓦格納人員也被證實參與其中，最近數月更被認為是俄方在烏東重鎮巴赫姆特（Bakhmut）維持圍攻優勢的主要力量。

不過，普里格津近期多次批評包含俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在內等高官與指揮官，指責他們未及時提供彈藥、火力支援，克里姆林宮也沒有賦予瓦格納獲取戰果後應有的榮譽，疑似引發他與普丁的分歧。普里格津才剛在6日抱怨瓦格納被拒絕進入俄軍在烏克蘭的基地總部，不料3天後，普里格津9日就在Telegram上表示，他已經被切斷了與俄羅斯政府的所有溝通渠道。

▲▼俄羅斯總統普丁2月22日出席紀念音樂會。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁被指切斷與多年盟友的聯繫。（圖／路透）

《莫斯科時報》報導引述普里格津稱，瓦格納部隊補給狀況仍無改善，但情況確實有變，「為了阻止我再向他們討彈藥，他們切斷了每個辦公室與（瓦格納）單位的所有專用電話線…並阻絕了所有負責（戰爭物資相關）決策機構的所有通行管道。」普里格津補充，他不會指名道姓，避免被說成是在抹黑他們，「所以我現在只透過媒體要求（提供更多彈藥）。」

外媒認為，普里格津此舉似乎證實了與俄羅斯總統的決裂。歐洲分析人士斯馬特（Jason Jay Smart）認為，普里格津也很有可能私下獲得克里姆林宮的授意，才能如此公開批評俄羅斯政府，表現得與國防部長紹伊古鬧不合，「這讓很多人得出結論，普丁試圖利用普里格津，將（戰爭）責任推給紹伊古。」

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