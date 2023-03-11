9級陣風仍下水！日本男後壁湖潛10m「耳膜破裂溺水亡」　2教練慘了

記者劉人豪／屏東報導

一名潛水教練於陣風9級天候不佳時，帶團前往墾丁後壁湖潛水，結果一名日籍潛水客於水下10公尺時耳膜破裂喪失平衡感溺水死亡。屏東地方法院依過失致人於死罪，判決2名潛水教練分別處1年、10月徒刑。

該起事故發生在2019年8月15日，當時一名日籍潛水客在後壁湖出水口失聯，，經搜救人員前往搜救後，大約於一小時後於離岸邊約30公尺處發現失蹤者，但該名男子被救起時，已經當場失去生命跡象，送往南門醫院急救不治。

判決書指出，開設潛水店的林姓男子與王姓女子為夫妻，分別有潛水教練與潛水長執照，無論在水面或水中，均不得留潛水學員無人照顧，潛水時維持和潛水學員於2秒內能碰觸對方身體的距離，並潛水前、潛水中，均應考慮水況、天候狀況等；另進行潛水學員之環境、裝備、身體、風險評估時，任何決定都應謹慎且保守。

▲ 日籍男墾丁後壁湖潛水失蹤，尋獲後送醫不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

事發當天陣風9級，浪高2至3公尺，水中能見度僅2至3公尺，天候不佳，仍帶7人潛水團在後壁湖潛水，日籍男在6公尺礁處，因水中壓力因素耳膜不適，自行做耳壓平衡之動作，之後又帶日籍男下潛至10公尺，導致日籍男右耳耳壓無法承受水中壓力，導致耳膜破裂、內耳聽骨損壞及出血，並在水中平衡感喪失，又未能獲林男、王女救援，因而溺水窒息死亡。

林男辯稱，當時從6公尺下潛到10公尺時，回頭看日籍男就已不見，強調每1次潛水都是很謹慎小心，事發前也很仔細帶著日籍男；王女則表示，有盡到緊急狀態的告知義務，潛水時跟被害人距離大概2公尺，本案只是單純的意外。

法院審酌，2人於案發前均已知悉日籍男耳部，對水中環境壓力有平衡適應困難問題，又在案發當時水下能見度極差等情況下，仍執意擔任潛水教練進行潛水活動，導致日籍男失蹤後溺水死亡，實均難辭其咎，所為均實應非難；考量2人未與日籍男家屬和解或賠償，屏東地方法院依過失致人於死罪判林男有期徒刑1年、王女有期徒刑10月。全案還可上訴