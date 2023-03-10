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為滅公墓大火慘遭水箱車撞死　屏東殉職勇消蕭翰隆今追思告別

▲恆春消防分隊員蕭翰隆10日舉行追思告別式　 。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

▲恆春消防分隊員蕭翰隆10日舉行追思告別式　 。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局恆春分隊員蕭翰隆於2月26日參與恆春公墓火警救災，被消防水車壓到，送醫不治，今今(10)日上午在屏東市心燈生命禮儀館舉行追思告別式，為悼念其英勇救災殉職犧牲之義行，特由內政部頒發消防專業獎章、屏東縣政府頒發追晉令，晉升一線四星小隊長職務，並由屏東縣政府消防局舉行消防旗覆旗儀式，表彰他為消防工作鞠躬盡瘁的奉獻。

▲恆春消防分隊員蕭翰隆10日舉行追思告別式　 。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

▲恆春消防分隊員蕭翰隆10日舉行追思告別式　 。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

恆春消防分隊於2月26日中午左右接獲恆春鎮水泉第十八公墓火警，隨即出動分隊人車前往搶救，時值228連假期間，返鄉掃墓祭祖之民眾甚眾，又因恆春落山風甚大造成火勢迅速擴大延燒、範圍廣大，並數度危及下風處之民宅、民宿及果園，故陸續動員墾丁分隊、核三廠消防隊及大隊部人車支援搶救。

由於現場風勢及地勢影響，導致隊員蕭翰隆被消防車壓傷之憾事，雖隨後緊急送醫搶救，當晚宣告不治，消息一出，讓所有警義消同仁及社會大眾震驚與不捨。

消防局說，蕭翰隆當兵退伍後，於2012年考取公務人員特種消防人員考試，為就近照顧家人，於2018年1月請調回屏東縣政府消防局後分發至恆春分隊服務，更在2022年考取升官等考試，於今年1月調任第四大隊安檢人員，在同仁眼中他認真上進積極進取，不斷的提升自我，是學弟妹眼中的優秀榜樣，其業務能力也深獲長官賞識，多次在業務評比獲取佳績，工作上他亦十分的盡責，消防生涯中有許多優秀的事蹟。他的突然離開，讓消防人員心中有著說不出的悲痛，也跟他說「任務結束、一路好走」。

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