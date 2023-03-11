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社會 社會焦點 保障人權

越南女讓3同鄉搭便車遇臨檢　結果全是失聯移工...下場曝光

▲桃園市越南籍武姓女子昨晚搭載3名越南同鄉到火車站，半途遇上桃園警方攔查臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市越南籍武姓女子昨晚搭載3名越南同鄉到火車站，半途遇上桃園警方攔查臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍武姓女子昨晚與同鄉聚餐後，搭載3名同鄉至火車站搭車，行經桃園區春日路時，因為大燈未開且車牌已遭註銷，被員警攔下盤查，3名越南人士辯稱聽不懂中文，但員警眼尖察覺其中阮姓男子背包藏有證件，仔細查看竟是失聯移工，另2人被查出也是失聯移工，警方偵訊後將3名失聯移工轉送桃園專勤隊收容。

桃園警方指出，昨晚7時許，同安派出所員警張子捷、陳冠宏巡邏時，在桃園區春日路發現1輛轎車未開大燈，且其車牌已被註銷，立即攔下盤查。員警發現除駕駛武姓女子是越南籍已歸化台灣外，另有3名越南籍移工分別為33歲黃姓女子、31歲阮姓男子與35歲潘姓男子。

▲桃園市越南籍武姓女子昨晚搭載3名越南同鄉到火車站，半途遇上桃園警方攔查臨檢，其中阮姓男子背包藏有證件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市越南籍武姓女子昨晚搭載3名越南同鄉到火車站，半途遇上桃園警方攔查臨檢，其中阮姓男子背包藏有證件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警盤查時，3人均以未帶證件或聽不懂中文塘塞，但員警眼尖察覺阮男背包藏有證件，員警請其出示證件，經查是已被通報失聯移工，再詢問其他2人，居然都是失聯移工，員警立即呼叫線上警力支援，將3人帶回返派出所訊問。

女駕駛武女透露，她跟這3名同鄉都不認識，是晚間參加一場越南同鄉聚餐，同鄉友人拜託她順路送3人到桃園火車站搭車，沒想到遇上警察臨檢，更沒想到3人都是失聯移工等語；桃園警方將3名失聯移工轉送移民署桃園專勤隊收容，準備遣返回越南。

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