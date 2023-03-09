尾隨正妹上樓環抱捏胸！她想求救手機遭搶...色男下場曝

▲朱姓男子尾隨新北正妹到租屋處，從後方環抱徒手揉捏胸部。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

台版《安眠書店》！家住北市朱姓男子，尾隨身材曼妙的正妹小琪（化名）到其新北租屋處樓梯間，並上前藉故攀談，並趁小琪轉身開門進屋時，從後方環抱、徒手揉捏胸部，小琪嚇壞想打電話跟男朋友求救，遭朱男強行取走，拉扯中導致手機掉落樓梯間，朱男趁隙逃跑。事後，小琪報警提告，士林地檢署偵結，依強制猥褻將朱男起訴。

起訴指出，朱男去年9月20日下午3時許，尾隨小琪到淡水區租屋處樓梯間，朱男若無其事上前攀談，而小琪只想趕快進屋內，色膽包天的朱男竟趁小琪轉身開門之際，從後方環抱徒手揉捏胸。

極度恐懼的小琪為了自保，拿起手機想打給男友求救，此時朱男卻硬將手機取走，拉扯中手機直接則掉落樓梯間。事後，小琪報警處理。

偵查中，朱男辯稱「她沒拒絕第一次擁抱，第二次擁抱才把我推開」，並強調碰到胸部也是不小心的。

檢方根據小琪指述、道路監視器影像，認朱男是一路尾隨小琪到租屋處，依強制猥褻罪將他提起公訴；至於小琪認手機被朱男搶走涉強制罪，但此部份與強制猥褻犯行，時地密接均是強暴方式對待，屬是接續前強制猥褻犯意而為。