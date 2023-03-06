狂吻女員工「過橋摔」想硬上　外籍主廚裝沒事還叫她放無薪假

▲餐廳女員工遭外籍主廚猥褻，提告更被誣指挾怨報復。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

在台北開餐廳的1名外籍主廚，前年(2021年)邀1位到職不久的女部屬到家裡喝酒聊天，卻涉毛手毛腳進而強壓女方亂親亂摸企圖硬上，女方雖固守城池但大受打擊，向主廚攤牌「don't do it again」反遭告知放無薪假，憤而提告，主廚辯稱女方挾怨報復，台北地院審結，認定主廚沒反駁女方的私訊，代表確有非禮，依強制猥褻罪判刑10月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴。

判決指出，本案女方於2021年5月到職，同年6月5日下午4點多，來自歐洲的主廚私訊女方邀她到家裡聊天，女方赴約和主廚喝小酒，在陽台倚欄閒話時，主廚開始毛手毛腳試探，誇女方「很漂亮，跟其他女生不同」，見女方警覺雙手護胸，還叫女生「要放鬆」，冷不防就朝女方雙唇親下去。

女方驚慌閃躲，仍遭主廚像啄木鳥狂親臉頰與脖子，身上也被主廚雙手不斷游移，主廚誤以為女方欲迎還拒，索性使出有如「過橋摔」的摔角技，從後抱住女方纖腰扔到床上強壓求歡，女方眼見兵臨城下，不再顧慮對方是老闆，板臉怒說「No！」主廚才悻悻然罷手。

事後女方以生理假之名連請3天假平靜情緒，同事也驚訝一向認真工作的她出了什麼狀況，女方在家仍持續連繫廠商補貨，第4天上班，她傳訊息向主廚攤牌「Chef,I don't like what you did to me.」(主廚，我不喜歡你對我做的事情)、「I like to work with you.I really respect you,don't do it again.」(我喜歡和你一起工作，我很尊敬你，希望不要再發生)。

▲餐廳女員工遭外籍主廚非禮險些失身，私訊對方勿再犯反被告知放無薪假。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

主廚幾乎秒回「Yes of course it will not happen again.」(是的，當然不會再發生)，接著卻告知餐廳受新冠肺炎疫情影響，暫時改為外賣，要女方在家放無薪假。女方非常看重這份工作，且明明餐廳繼續開放內用、其他同事照常上班，她覺得遭主廚報復，頓時大受打擊，更使已受控制的憂鬱症狀復發，憤而提告。

主廚辯稱和女方聊天互有好感，經女方同意才親吻，女方說不要他就停住，女方離開時還跟社區警員打招呼卻沒求助，他認為女方不滿形同被解僱，提告挾怨報復。

女方難過表示，當時她在人前強顏歡笑離開，其實是一路哭著回家。法官勘驗女方提出與主廚私訊內容，認定主廚沒反駁女方的指控，也無法合理解釋唯獨要求女方不必來上班，反觀女方事後收到主廚傳送「I liked your lips haha」(我喜歡妳的嘴唇，哈哈)的挑逗訊息，僅以一般交際用語冷回應「到家了」，毫無愛慕之意。

法官並指女方經三軍總醫院鑑定出現創傷壓力症，包括做惡夢、創傷經驗重現等，宜接受心理及藥物治療，符合遭性侵的反應，據此認定主廚觸犯強制猥褻罪，判他10月徒刑，且在服刑完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴，女方另對主廚提起附帶民事求償，另案審理中。