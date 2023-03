狂吻女員工「過橋摔」想硬上　外籍主廚裝沒事還叫她放無薪假

▲餐廳女員工遭外籍主廚猥褻,提告更被誣指挾怨報復。(示意圖/翻攝自免費圖庫pexels)

記者黃哲民/台北報導

在台北開餐廳的1名外籍主廚,前年(2021年)邀1位到職不久的女部屬到家裡喝酒聊天,卻涉毛手毛腳進而強壓女方亂親亂摸企圖硬上,女方雖固守城池但大受打擊,向主廚攤牌「don't do it again」反遭告知放無薪假,憤而提告,主廚辯稱女方挾怨報復,台北地院審結,認定主廚沒反駁女方的私訊,代表確有非禮,依強制猥褻罪判刑10月,並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境,可上訴。

判決指出,本案女方於2021年5月到職,同年6月5日下午4點多,來自歐洲的主廚私訊女方邀她到家裡聊天,女方赴約和主廚喝小酒,在陽台倚欄閒話時,主廚開始毛手毛腳試探,誇女方「很漂亮,跟其他女生不同」,見女方警覺雙手護胸,還叫女生「要放鬆」,冷不防就朝女方雙唇親下去。

女方驚慌閃躲,仍遭主廚像啄木鳥狂親臉頰與脖子,身上也被主廚雙手不斷游移,主廚誤以為女方欲迎還拒,索性使出有如「過橋摔」的摔角技,從後抱住女方纖腰扔到床上強壓求歡,女方眼見兵臨城下,不再顧慮對方是老闆,板臉怒說「No!」主廚才悻悻然罷手。

事後女方以生理假之名連請3天假平靜情緒,同事也驚訝一向認真工作的她出了什麼狀況,女方在家仍持續連繫廠商補貨,第4天上班,她傳訊息向主廚攤牌「Chef,I don't like what you did to me.」(主廚,我不喜歡你對我做的事情)、「I like to work with you.I really respect you,don't do it again.」(我喜歡和你一起工作,我很尊敬你,希望不要再發生)。

▲餐廳女員工遭外籍主廚非禮險些失身,私訊對方勿再犯反被告知放無薪假。(示意圖/取自免費圖庫123RF)

主廚幾乎秒回「Yes of course it will not happen again.」(是的,當然不會再發生),接著卻告知餐廳受新冠肺炎疫情影響,暫時改為外賣,要女方在家放無薪假。女方非常看重這份工作,且明明餐廳繼續開放內用、其他同事照常上班,她覺得遭主廚報復,頓時大受打擊,更使已受控制的憂鬱症狀復發,憤而提告。

主廚辯稱和女方聊天互有好感,經女方同意才親吻,女方說不要他就停住,女方離開時還跟社區警員打招呼卻沒求助,他認為女方不滿形同被解僱,提告挾怨報復。

女方難過表示,當時她在人前強顏歡笑離開,其實是一路哭著回家。法官勘驗女方提出與主廚私訊內容,認定主廚沒反駁女方的指控,也無法合理解釋唯獨要求女方不必來上班,反觀女方事後收到主廚傳送「I liked your lips haha」(我喜歡妳的嘴唇,哈哈)的挑逗訊息,僅以一般交際用語冷回應「到家了」,毫無愛慕之意。

法官並指女方經三軍總醫院鑑定出現創傷壓力症,包括做惡夢、創傷經驗重現等,宜接受心理及藥物治療,符合遭性侵的反應,據此認定主廚觸犯強制猥褻罪,判他10月徒刑,且在服刑完畢或赦免後,驅逐出境,可上訴,女方另對主廚提起附帶民事求償,另案審理中。