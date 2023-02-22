樹林車站拍賣遺失物湧300人！他1.3萬標走Switch「內含驚喜」賺爛

▲台鐵樹林車站「逾期遺失品拍賣會」活動現場湧入大批民眾。（圖／翻攝自Facebook／交通×樹林，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵樹林車站今（22日）舉行「逾期遺失品拍賣會」，由於競標物品包括香奈兒包、任天堂Switch以及佳能相機等高級物品，車站大廳一早就湧入近300名民眾競標，其中有民眾以1.3萬元的價格將任天堂遊戲機SWTICH掌機標走，打開還發現裡頭竟含有7款遊戲，讓他直呼「太值得！」

樹林火車站22日上午9點30分拍賣103項遺失品，包括相機腳架、相機攝影、包包（CHANEL、PUMA）、手錶、微電腦智慧鍋、sony psp、任天堂switch等，車站人員表示，這些物品皆是保管2年以上沒人認領，因此台鐵取得所有權而進行拍賣，但成交後台鐵不負責售後服務與瑕疵擔保責任。

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不少民眾一早就來到車站大廳展演活動區等候，拍賣會開始後民眾也踴躍喊聲競標，首先拍賣的腳架以千元售出，隨後相機的機拍賣價更是破萬，而備受矚目的Switch遊戲機則因車站未確認電器產品狀況，也不予以保證，導致許多民眾不敢冒險，不過最終仍以1.3萬元的價格被一名先生標走，且他開機檢查後發現機況良好，甚至還包含7片遊戲卡，讓不少人看了羨慕不已。

▲逾期遺失品拍賣會競標清單。

除此之外，車站還以5500元的價格拍出14支一套的高爾夫球桿，PSP主機被以2000元標走，期於多數商品也都拍出比二手市售價格更高的金額，整場拍賣活動進行約2小時，最終僅有一項吊飾流標。另外，還有一款名牌包因損毀嚴重、不確定真偽，將交由政風單位銷毀。