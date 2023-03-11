納管！農地「種」工廠改善計畫倒數10天　洪申翰喊話：別拖過期

▲民進黨立委洪申翰。（圖／立委洪申翰辦公室提供）



記者詹宜庭／台北報導

針對農地違章工廠議題，民進黨立委洪申翰10日在臉書發文提醒，今年3月20日是全台約3萬家已納管的農地工廠提交工廠改善計畫期限，「大限剩下10天」，目前已有將近8成納管工廠提交工廠改善計畫了，呼籲剩下約兩成尚未提交改善計畫的業者，應盡快提交給主管單位，切勿拖過時限。

洪申翰指出，今年3月20日是全台約3萬家已納管的農地工廠提交工廠改善計畫期限。在2019年《工廠輔導管理法》修法後，2016年5月20日前既存的低汙染農地工廠，要在2年內申請納管，3年內提出工廠改善計畫。

洪申翰說明，這幾天有新聞報導指出，僅有四成納管工廠提交改善計畫，於是他向經濟部中部辦公室詢問，發現四成這個數字，是到今年一月底的統計，而目前已經有將近8成納管工廠提交工廠改善計畫了。

洪申翰表示，直至2023年3月7日，在3萬多家的納管工廠中，已有將近2萬4000家提交改善計畫，提出比率為79.84%，將近8成。目前，距離提交工廠改善計畫截止日還剩下10天，他呼籲剩下約兩成尚未提交改善計畫的業者，應盡快提交給主管單位，切勿拖過時限。

洪申翰強調，改善計畫審核通過後，工廠要在2年內完成污染與消防措施的改善，才能繼續往合法的道路邁進。農地工廠的管理與輔導是條漫漫長路，上任三年多以來，他已多次和相關部會與民間團體召開會議，交流討論意見與政策細節，未來也將持續關注和努力。