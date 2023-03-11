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黑幫囂張辦春酒！花蓮赴38酒店夜店查緝　逮7詐騙主嫌+金主

▲花蓮警方在週末假期前夕，展開全縣威力掃蕩。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮警方在週末假期前夕，展開全縣威力掃蕩。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警方在週末假期前夕，展開全縣性「威力掃蕩專案行動」，由副縣長顏新章率領警察局長呂世明及所屬共113名警力，強勢臨檢掃蕩轄內幫派所經營、依附、圍事及賴以維生的酒店、夜店等營業場所共38處，大大壓制黑幫氣焰，展現絕不容許黑幫屢次挑戰公權力的決心。

▲花蓮警方在週末假期前夕，展開全縣威力掃蕩。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼由副縣長顏新章（左二）率領警察局長呂世明及113名警力，全面徹夜掃蕩酒店夜店計38處。

近日黑幫在高檔飯店舉辦大型春酒，以超高調排場引起社會大眾關注。對此警政署長黃明昭特別宣示，要將這些幫派列為全力蒐報全面掃蕩的目標，決不容黑幫挑戰公權力。花蓮縣警察局與花蓮地方檢察署持續針對黑道幫派、暴力討債、地下錢莊等不法犯罪集團，強力實施掃蕩查緝。

▲花蓮警方在週末假期前夕，展開全縣威力掃蕩。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

為瓦解近期在轄區逞兇鬥狠，以杜嫌為首之暴力犯罪集團，花蓮縣警察局掃黑專責隊結合花蓮、吉安、新城、鳳林、玉里等分局，在花蓮地檢署檢察官指揮下，動員警力46人兵分7路，分持拘票及搜索票，對該犯罪集團所聚合的堂口、據點進行搜索，此次行動共搜索6處，計查獲空氣長槍2把、借款本票7張、借款契約書6張、手機9支等證物，除拘提集團主嫌杜嫌到案之外，並向上溯源拘提逮捕集團幕後蘇姓金主與集團成員共計7人，成功阻斷該黑幫組織之經濟來源，全力將其瓦解。全案依組織犯罪防制條例、恐嚇、重利等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。

▲花蓮警方在週末假期前夕，展開全縣威力掃蕩。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼攻堅黒幫堂口，起獲空氣長槍等犯罪證物，並逮捕含首惡犯罪分子及金主等7人移送法辦。

花蓮縣警察局呼籲縣內餐廳、飯店、禮儀公司等業者應善盡企業社會責任，做好自我管理，全力配合政府維護治安、掃蕩幫派等作為，讓縣民能安居樂業。

▲花蓮警方在週末假期前夕，展開全縣威力掃蕩。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警察局長呂世明表示，若掌握相關幫派犯罪事證，絕對會向上溯源，向下刨根，並持續掃蕩不法幫派分子所投資、經營、賴以為生及依附處所，貫徹系統性掃黑策略，全力遏止黑道幫派危害社會治安。
 

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