當警察「塑膠」！毒蟲針筒隨手扔信箱　兄弟檔及女友被一鍋端

▲張姓兄弟檔毒蟲將注射筒隨意棄置住處樓梯間電錶箱內。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市51歲張姓男子、50歲弟弟及其42歲戴姓女友，誇張的將注射毒品針筒隨意棄置在公寓信箱、樓梯間和電錶箱，警方立即進行查訪及蒐證後持搜索票前往查緝，一舉查獲3人及毒品等違禁物，全案依法移請偵辦。

▲連信箱也發現隨意棄置的針筒。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所員警近日執行「重要節日安全維護工作」暨清源專案時，發現某公寓的信箱及樓梯間電錶箱遭隨意棄置注射毒品針筒，立即進行查訪。發現桃園區金門二街某住戶張姓兄弟均為毒品人口，也經常有「同道中人」出入其家中。

▲▼警方前往查獲張姓2兄弟及弟弟的戴姓女友，起出毒品及吸食器具。（圖／記者楊熾興翻攝）

為淨化社區治安環境，員警即刻進行蒐證監控，確認該戶內狀況及張姓兄弟生活作息，於昨(16)日持搜索票前往攻堅查緝，將正在熟睡的張姓2兄弟及弟弟的戴姓女友一舉查獲，現場起獲毒品海洛因、安非他命及吸食器等違禁物，全案依法移請偵辦。

桃園警方重申，將落實執行「重要節日安全維護」工作，持續強化「清源專案」力度，深入轄區各角落進行訪查，遇有違法情事立即進行偵處，務必使違法之人無立錐之地，還給市民安居樂業的祥和環境。