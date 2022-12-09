碩士男嗆女店員「沒讀書」！零錢砸臉：像乞丐卑賤　判刑才知糟了

▲何男到超商買飲料，卻失控拿零錢砸女店員，羞辱「沒讀書才做這工作」、「妳像乞丐一樣撿起來」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

何姓男子到一間全家超商買飲料，不但拿著大把零錢欲結帳，還將零錢全朝女店員身上砸，囂張嗆「我要看妳很卑賤的撿起來」、「像給乞丐一樣給妳」、「沒讀書才做這麼卑賤的工作」，還揚言打人。法院依公然侮辱、恐嚇危害安全罪各處拘役50日、有期徒刑4月，何男才知事情大條，找女店員和解並賠償10萬元後，二審同意讓他緩刑2年。

法院判決指出，何姓男子曾在2007年間，因停車糾紛與人發生口角而互毆，並駕車衝撞對方車輛；在2016年時，何男開車在國道上，不滿他人按喇叭又超車，將對方攔停並毀損對方車輛等事，2次都因對方撤回告訴而不起訴處分，但可見何男性格暴戾、脾氣剛硬衝動。

2021年10月30日早上7時許，何男至新竹縣一間全家超商，結帳時拿出大把零錢丟在桌上，女店員出言勸「錢可以不要用丟的」，何男聽聞竟暴怒將整把零錢朝她身上砸去，並侮辱稱：「妳要把這個錢一個一個撿起來」、「我付錢給妳，像乞丐一樣給妳不行喔？」、「等一下我要看妳很卑賤的撿起來」、「拿去擦屁股我都不在乎啊」、「妳為什麼會做這麼卑賤的工作…因為妳不讀書，賤」，甚至對旁邊排隊結帳的女客人狠嗆「你在那邊等什麼，等著看我打她（店員）是不是，想看她受傷是不是？」讓女店員非常害怕。

女店員不堪受辱提告，法官勘驗店內監視影像後，何男遭規勸後就朝店員謾罵、撒零錢侮辱，自恃自己碩士畢業、從商，閱歷、財富都優於對方，就任意嘲諷職業貴賤之分，又總因小事與人發生摩擦，輕則口角糾紛、重則暴力事件，對周遭之人顯然為不定時炸彈，犯後態度惡劣，不斷狡辯，依公然侮辱罪處拘役50日，恐嚇危害安全罪4月徒刑，皆可易科罰金。

何男在被判刑後，才急著找女店員和解，並賠償10萬元，同時也提上訴，新竹地院審結認為前審量刑適當，應予維持，但給予緩刑2年，全案仍可上訴。