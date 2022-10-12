疑私吞金主2億！　三重土地開發商住家前遭擄20天獲釋

▲三重分局偵辦開發商遭擄案。（圖／資料畫面）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名土地開發公司周姓負責人，上個月21日在住家被5名男子擄走，過程中家屬都沒有接到勒贖電話，警方獲報偵辦，發現周男疑似私吞金主2億多元資金，才被擄走要求返還，周男在經20天後安然無恙被釋回，警方根據線索，正全力追緝涉案綁匪。

據悉，年約50多歲周姓男子在台北市經營土地開發公司，分別在台北市松山、南港、內湖等區及新北市汐止區都有開發案。上個月（9月）21日，他疑似被投資的金主懷疑私吞2億多元資金，還向銀行轉貸1.3億，在三重住家門口被5名男子擄走。

家屬當天發現周男失聯，趕緊向警方報案，三重警分局獲報後成立專案小組偵辦，發現周男被擄走後，家屬都沒有接到勒贖電話，根據住家門口監視器，鎖定涉案小客車，在新店山區找到涉案車輛，已被燒成廢鐵，其中1名涉案男子燒毀作案工具後，騎乘一輛機車逃逸。

警方循線找到這輛機車，並在置物箱內尋獲周男錢包，裏面有證件及現金8萬元，並在現場採集疑似嫌犯吐的檳榔渣，送驗比對DNA後掌握嫌犯身份，進而得知嫌犯買了60幾張電話易付卡，作為彼此聯繫使用，只要打幾次後就關機換卡，躲避警方追緝。

警方研判除了動手擄人的5名嫌犯外，另還有背後主謀，案經20天後，昨天（11日）凌晨，周男奇蹟似毫髮無傷，在三峽偏遠山區被釋放，目前警方正全力追捕所有在逃嫌犯。