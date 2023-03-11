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大陸 大陸焦點 特派現場

「玻尿酸啤酒」一瓶賣223元　誇「養顏美容」挨批急改「適口的果啤」

▲大陸「燕京啤酒」公司推出的「玻尿酸」啤酒。（圖／翻攝微博）

▲大陸「燕京啤酒」公司推出的「玻尿酸」啤酒。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「燕京啤酒」近日推出首款「透明質酸鈉啤酒—獅王玻光釀玫瑰葡萄精釀啤酒」，上市價格為每瓶330ml約50元人民幣（約223元新台幣）。客服宣稱，該款「玻尿酸」啤酒除有美容保濕的功效外，還對治療關節炎和傷口癒合有好處。也就是這種宣稱「療效」的說法引起官方注意，讓客服緊急否認改口。

▲大陸「燕京啤酒」公司推出的「玻尿酸」啤酒。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，宣稱有美容保濕功效尚未過去一天，燕京啤酒就刪除了該文章。截至目前，「燕京啤酒電商」微信公眾號還保留3月7日的新品上線消息，客服也一改此前表述，否認美容等功效，表示該款產品僅為「適口的果啤」。

這款啤酒在7日上線，透過電商平台和門市銷售，根據官方介紹，該款「玻尿酸」啤酒是將功能性原料與酒液特性匹配，在果汁啤酒中添加透明質酸鈉，更適合女性消費群體品嚐。

▲大陸「燕京啤酒」公司推出的「玻尿酸」啤酒。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，這款「玻尿酸」啤酒是由焦點福瑞達公司提供生產的「透明質酸鈉」。焦點福瑞達曾推出透明質酸鈉飲品「天姿玉琢」，此後便重點打造「透明質酸+」概念，開發透明質酸鈉及其衍生物系列產品，其中便包括酒類透明質酸鈉食品和產品。

此外，燕京啤酒近年也被認為在大陸「啤酒市場」中逐漸脫隊，正謀求「年輕化」轉型，因此，這款「玻尿酸」啤酒被設定為吸引年輕女性消費者為主，期盼能藉此擺脫盈利不佳的問題。

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