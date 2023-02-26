韓國庶民快撐不下去！燒酒漲價「每瓶141元」　辣炒豬每盤收240元

▲南韓當地廠商有意調漲燒酒價格，之後恐將迎來「每瓶燒酒6000韓元」的時代。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄烏戰爭導致能源、糧食價格上漲，南韓一般庶民生活可以說幾乎快喘不過氣！因為去年南韓政府調漲天然氣、電器費用後，導致今年冬季暖器能源費用暴增，首爾與各地方政府計畫調漲大眾交通費用，甚至號稱「韓國人的靈魂」燒酒也傳出要調漲，每瓶燒酒價格恐飆漲至6000韓元（約新台幣141元），南韓政府感到相當緊張。

根據《韓聯社》，其實燒酒、啤酒的價格之所以調漲，也與俄烏戰爭導致的原物料價格上漲脫離不了干係，去年起南韓當地的許多酒精廠商大多面臨虧損，真露發酵、MH乙醇去年營收比起前一年減少66.6%、6.0%，而這是因為酒精的成分木薯澱粉、以及酒精製造過程中所需的能源價格上漲的關係，考量到原物料成本上漲，燒酒的出廠價格調漲的機率相當高。

至於啤酒價格調漲，則是因為南韓政府決定從今年4月起調漲「酒稅」，每公升酒稅價格為885.7韓元，與去年相比調漲了30.5韓元，漲幅更是超過去年時調漲的20.8韓元。

南韓副總理兼企劃財政部長秋慶鎬22日在國會企劃財政委員會全體會議時指出，針對酒類價格上漲，將會向相關業者尋求積極協助，等於是向相關業者釋出相關訊息，期盼能抑制酒類價格調漲。

▲如今就連一盤辣炒豬肉的價格也飆漲至1萬韓元。（示意圖／CFP）

根據韓媒《中央日報》，素來以物美價廉、高CP值聞名的「司機食堂」，原本是計程車或公車司機們選擇解決午餐、晚餐的好去處，不過在經歷新冠疫情以後，隨著各種原物料、食用油等價格上漲，現在竟然連一盤炒豬肉都飆漲至超過1萬韓元（約新台幣240元），菜單裡平均每個品項也上漲約2000至3000韓元。

在江原道春川市碩士洞經營司機食堂的曹姓業者表示，「自從新冠疫情以後，辣椒粉、白米、大白菜等大部分食材的價格飆漲，因為使用產自國內的食材，若不跟著調漲價格，根本撐不下去。」