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副教授聯手博士生耍詐！搞圍標爽騙134萬　北科大師生2人慘了

▲▼北科大教授林顯易借友人公司投標得標，貪污100餘萬元案。（圖／記者劉昌松攝）

▲前北科大副教授林顯易涉嫌找公司圍標詐領研究補助經費遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前國立台北科技大學副教授林顯易涉嫌與博士班學生黃于哲聯手，利用承辦科技部補助機械人創作坊計畫機會，找廠商圍標採購案，詐得134萬餘元，另外又利用不實發票單，向校方報帳近10萬元，用來給參與學生報酬。台北地檢署調查後，6日依詐欺等罪起訴林、黃以及廠商集電公司和集電賴姓主管。

林顯易擁有美國普渡大學電機與電腦工程博士學位，專長於自動化工程，曾獲吳大猷先生紀念獎、中華民國自動控制學會青年自動控制工程獎、台灣機器人學會青年工程獎等獎項，同時也是經濟部技術處科技學者，現為陽明大學電控工程研究所教授。

根據起訴，林顯易從2014年8月到2020年7月，在北科大自動化科技研究所擔任副教授時，是博士班學生黃于哲的指導教授，2018年間，科技部中部科學工業園區管理局補助北科大688萬元執行「北可大致會協同機械人創作坊」計畫時，這對師生為了讓經營的迪羅科技從中獲取利益，明知舉辦計劃中的「智慧機器人體驗營」僅需租用少量設備，且只需要1套操作軟體，卻未經訪價，就浮報編列30套軟體授權費用250萬餘元。

▲▼北科大教授林顯易借友人公司投標得標，貪污100餘萬元案，被告黃于哲背信罪20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲博士班學生黃于哲被檢察官認定是詐欺共犯。（資料照／記者劉昌松攝）

為了讓機器人體驗營標案順利完成，黃于哲找來不知情的鴻鉅資訊出面代表參與投標，另外林顯易為了確保標案順利，又找緯宇國際、集電公司一起圍標，最後標案由鴻鉅以底價205萬元得標，而實際上體驗營使用的硬體都是原本北科大既有的設備，或林顯易另外向人借來的設備，鴻鉅只收取租賃部分的利潤20萬元，扣除相關實際支出成本後，林、黃虛增浮報差額達129萬元。

另外林顯易為了支付學生們協助舉辦機器人體研營的酬勞，又找緯宇國際公司開立不實發票及報價單，以業務支出名義，向北科大詐領9萬9750元，分給不知情的學生各5千元到1萬5千元不等，其中明知這是虛報費用的黃于哲因此領得1萬5440元。

檢察官調查後，依違反《政府採購法》、《刑法》詐欺與偽造文書等罪起訴林顯易、黃于哲，並請求法院宣告沒收2人不法所得，而協助圍標的集電公司賴姓主管也遭起訴，緯宇國際劉姓負責人則因認罪獲緩起訴。

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