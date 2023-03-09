通勤月票7月上路！補助要點草案出爐　「最快3月底可提計畫申請」

▲交通部長王國材日前展示通勤月票實體卡樣式。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導



行政院拍板「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，交通部推動通勤月票，減輕通勤族群交通負擔，北北基桃1200元月票、南高屏城際通勤月票999元、台南都市內通勤月票299元、高雄都市內通勤月票399元等，預計7月上路，交通部今也將補助要點草案函送各地方政府，加速計畫申請提出作業。



「行政院促進公共運輸使用方案」由中央主導、地方參與，在推動公共運輸通勤月票部分，交通部及公路總局已盤點規劃三大都會生活圈(北北基桃、中彰投苗、南高屏)月票原則，可採單一訂價或採「城際通勤月票」及「都市內通勤月票」兩種月票；其他縣市可依地區特性因地制宜規劃，可以單一縣市或與鄰近縣市結合規劃月票方案，便利民眾搭乘各類公共運具。

其中北北基桃規劃推動1200通勤月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。中彰投苗及南高屏生活圈採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票，且生活圈不排除再擴及中部8縣市。南高屏則將推出城際通勤月票999元，另台南都市內通勤月票299元、高雄都市內通勤月票399元。

據了解，目前打算提出通勤月票縣市總計已有17個縣市，除花蓮、台東、金門、馬祖、澎湖外，其他縣市都有打算提出申請，其中部分縣市正在評估是否加入兩個生活圈放大通勤族優惠。

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交通部表示，公共運輸通勤月票措施之補助項目，包含電子票證製作費用、使用公共運輸通勤月票搭乘各類公共運具票價優惠差額及相關票證系統建置及程式開發與修改費用，其中票價優惠差額補助部分，中央主管之公共運具，由中央補助90%；直轄市、縣(市)政府主管之公共運具，直轄市由中央補助50%，非直轄市由中央補助75%。

▲通勤月票預計7月上路。（圖／記者李姿慧攝）

為蒐集各地方政府意見，公路總局1月5日、2月9日召開兩場會議與地方政府研商；另為輔導各縣市及早規劃與預為辦理票證系統修改等相關前置作業，該局也於112年3月7及8日邀集地方政府、票證業者、驗票機廠商及相關運輸業者等，就票證系統技術、帳務清分金流處理以及相關行政作業等召會研商。

交通部表示，交通部所擬補助辦法尚需行政院核定後方可發布施行，各地方政府可先依目前提供之補助作業要點草案進行研議規劃，以期加速後續方案計畫申請之提出作業。

根據規劃，交通部擬定補助辦法最快本周將提送行政院，待行政院核定後就可提案申請，根據推估，若順利的話，最快3月底或4月地方政府可提出計畫申請補助。