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「空姐+台商」涉詐海外醫療補助　案情大翻轉！189人都沒事

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署調查189人涉嫌詐領海外健保補助案，發現是烏龍一場。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

衛生福利部健康保險署3年前清查發現，台商與空姐、出國遊客共189人，涉嫌以不實海外看診證明詐欺健保補助共22萬餘元，檢察官追查發現，原來所謂的不實看診紀錄，是因為大陸部分地區進行稅制改革，醫療院所便宜行事亂開收據，導致就診日期和收據日期不符，另空姐在國外機場看診不須持護照辦理出入境，所以會出現人在國內卻在海外就醫的情形，台北地檢署7日以罪嫌不足處分全案不起訴。

健保署是在2020年間發現，有民眾申請海外醫療補助的時間點，人根本就在國內，不可能在外地就醫，結果追溯清查出2014年到2015年間，至少有189人分別涉嫌持不實的大陸、越南、日本等地就診證明，企圖詐領健保補助，全都被健保署依詐欺、偽造文書等罪嫌移送北檢偵辦。

檢察官收案後調查，這189人絕大部分是台商，另外有幾位是空服員、台灣出國遊客，他們分別喊冤，稱的確有在海外因車禍等原因就醫，但是不知道為什麼，回台後又被叫去醫院領收據，他們也不清楚收據日期和自己實際看診日期不同，另外有人解釋，因為行程問題，就診後就回台灣了，後來再向診所申請診斷證明，沒想到會造成日期誤差，成了詐欺被告。

檢察官調查，這些有問題的看診收據和診斷證明，主要來自於大陸昆山地區的亞太診所、悠仁診所，還有蘇州高新區康健醫院等醫療院所，經詢問後發現，原來當地在事發那幾年，為了政府徵稅問題，進行大規模的稅務改革，有些醫療院所便宜行事，得知病患有證明需求的時候，不敢往前倒填日期，有些則是因為被限制年度開收據的上限，因此在證明書上填的都是事後的日期。

另外有幾名空姐沒有進入國外的出入境紀錄，則是因為她們因工作職務身分特殊，在海外可以用內簽的方式，離開航廈，不用拿護照辦理入出境登記，就能在當地機場診所就醫，所以提出的就診收據紀錄抬頭會出現「Airport」等字樣，檢察官調查後認為，無積極證據證明這189人故意持假單據詐領健保，因此處分全部都不起訴。

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