北市警連7天掃蕩黑幫　酒店「腳白筍」列隊受檢...電視猛播經典賽

記者邱中岳／台北報導

北市警局有鑑於黑幫日前高調舉辦春酒，警察局長立刻下令全面擴大臨檢，主要針對黑幫堂口、依附營生處所以及易滋事處所進行威力掃蕩，大安分局也在10日晚上10時許，結合北市刑大、保安大隊、少年隊等，前往大安轄區進行擴大臨檢勤務。身材高挑的妙齡酒侍，紛紛排隊受檢，電視牆則持續播放精典賽中華隊的賽事，酒客喝酒狂歡之餘不忘幫中華隊加油。



▲北市大安警分局針對轄區特種營業場所進行臨檢，電視牆還正在撥放棒球經典賽事。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，黑幫日前高調舉辦春酒，找來辣妹迎賓且還在飯店外放置超跑，警政高層對此項當震怒，立刻要求全國各警政單位進行嚴格黑幫掃蕩，台北市更是加碼執行為期一周的擴大臨檢。

▲北市警力到大安區進行擴大臨檢，女公關排隊接受盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市大安分局也在10日晚上10時許，結合刑警大隊、保安大隊、少年隊等單位針對轄區幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業、易滋事場所及治安顧慮路段動員警力，以區塊封鎖方式實施臨檢。

大安分局長王寶章表示，勤務迄今共計查獲各類毒品案件7件7人、詐欺案件3件3人、各類刑案20件18人、通緝犯2名，警方也將持續針對轄內潛藏治安隱憂，針對幫派堂口、依附寄生行業全面掃蕩。