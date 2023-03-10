台灣保健食品貴爆！中央想了2個月「拒絕調降」　高嘉瑜抓狂了

▲立委高嘉瑜。（圖／記者陳煥丞攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜過去曾質詢，提出台灣保健食品關稅高達30%，遠高於汽車和香菸，當時經濟部長王美花承諾提交檢討報告，如今，檢討報告出爐卻仍拒絕調降。對此，高嘉瑜今（10）日在臉書發文火大了，怒轟經濟部「根本是不食人間煙火」。

高嘉瑜今日上午臉書發文，表示台灣保健食品關稅高達離譜的30％，可謂鄰國之最，更高於汽車及香菸；對此，她曾在2022年12月質詢經濟部長王美花，當時王美花承諾兩個月內提交檢討報告，如今兩個月過去了，經濟部答覆仍是拒絕調降，而其給出的三大理由，更令人瞠目結舌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高嘉瑜指出，經濟部提出的檢討報告指出「因保健食品非屬民生必須品，民眾購買此類商品時，對價值（來源國、功效等）的考量更勝於價格」。她怒轟經濟部「根本是不食人間煙火」。

高嘉瑜認為，保健食品「價格」當然是民眾購買保健食品的重要考量！這從我國人民只要去美、日等國，都會到藥妝店大量採買維他命可知，而這無非是因「台灣保健食品都比國外貴2、3倍」的現況所致；其次，經濟部雖認為保健食品非民生必需品，惟近年隨著國人健康意識提升、再加上疫情助陣等因素，早已將台灣人對保健食品的需求推上高峰。

▲台灣保健食品進口關稅高達離譜的30％，居鄰國之最。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據食品工業發展研究所估算：2021年台灣的保健品市場規模高達1608億元，這個數字，已經是主計總處統計每年花在「衣著鞋襪及服飾用品」上的三分之一多，早已與所謂的民生必需品相差無幾。

高嘉瑜表示，經濟部的回函再提及「國內保健品之所以高價，係因國人消費重視品牌、功效宣稱，故廠商需投入更多的行銷資源，致使藥局、藥妝店等通路販售之末端售價為產品出廠價格之6-7倍，傳、直銷通路更高達100倍，實與關稅無關。」

高嘉瑜不解指出，既然經濟部都清楚業者之所以能把售價6-7成的成本，都浪費在大打廣告，也不願將價格調降，「不正是仗著主管機關給的高關稅保護，才膽敢為所欲為？而放任如此市場亂象的經濟部，竟還替業者背書？更遑論尚有那些違法廣告宣稱療效，卻又因高獲利而罰不怕的無良廠商。」

經濟部在回函中指出保健食品業者、公會都反對調降。對此，高嘉瑜則直言這個理由令人匪以所思，表示經濟部以高關稅保護保健食品業者跟國產汽車產業的理由如出一轍，「試問還要保護多久，我們的國產車裕隆才會壯大？保健食品業者才會成為世界領導品牌？」

高嘉瑜文末表示，目前國內主力生產保健食品之製造廠已超過200家、且近5年都持續增加中，生技業藉此營收亮眼，甚至保健品的高獲利還讓許多非生技的行業眼紅，不惜跨界搶灘，實在是看不出業者有任何保護之必要。她表示會持續呼籲要求調降保健食品關稅，保護國人健康，莫要因小失大，將來要用更多健保支出來填補傷害！