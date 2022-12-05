辦理「減壓閥檢修」　桃園三區16953戶12／15停水16小時

▲桃園中壢、大園、蘆竹三區12/15日停水。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

自來水公司第二區管理處辦理「中壢區中豐北路二段減壓閥檢修作業」，預計於12月15日8時起至24時止，共16小時、進行施工停水，請民眾預先儲水備用。市府經發局5日表示，為儘早提供用水需求，該局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，停水戶數約16,953戶；水壓降低戶數5,513戶。

停水區域：

中壢區/洽溪里(全)、青埔里(全)、芝芭里、興和里(中豐北路沿路)。

大園區/橫峰里(高鐵區域內)、田心里(民溪六路、民溪七路)；五權里(青昇路一段、中正東路二~三段、五福路、五青路、五結路、大竹南路、下埔路、高鐵北路三段)、埔心里(中正東路一段840巷)、田心里(華興路一~二段、田溪路)。

蘆竹區/新莊里中油街。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水壓降低區域：

大園區/北港里(自立一~二~三~四街、工二路)、田心里(仁德路、和平西路、新興路、華興路、永興路、

長興街、新園街、文中街、大觀路、國際路一段)、溪海里(全)、和平里(全)。

經發局提醒民眾，預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。