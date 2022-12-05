　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

辦理「減壓閥檢修」　桃園三區16953戶12／15停水16小時

▲桃園三區12/15日停水

▲桃園中壢、大園、蘆竹三區12/15日停水。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

自來水公司第二區管理處辦理「中壢區中豐北路二段減壓閥檢修作業」，預計於12月15日8時起至24時止，共16小時、進行施工停水，請民眾預先儲水備用。市府經發局5日表示，為儘早提供用水需求，該局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，停水戶數約16,953戶；水壓降低戶數5,513戶。

停水區域：
中壢區/洽溪里(全)、青埔里(全)、芝芭里、興和里(中豐北路沿路)。
大園區/橫峰里(高鐵區域內)、田心里(民溪六路、民溪七路)；五權里(青昇路一段、中正東路二~三段、五福路、五青路、五結路、大竹南路、下埔路、高鐵北路三段)、埔心里(中正東路一段840巷)、田心里(華興路一~二段、田溪路)。
蘆竹區/新莊里中油街。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水壓降低區域：
大園區/北港里(自立一~二~三~四街、工二路)、田心里(仁德路、和平西路、新興路、華興路、永興路、
長興街、新園街、文中街、大觀路、國際路一段)、溪海里(全)、和平里(全)。

經發局提醒民眾，預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
世足猜比分3關全過！　他嗨炸：1014倍
快訊／雨區擴大！　4縣市「豪大雨特報」
快訊／北韓連射「130枚砲彈」！　違反軍事協議
富少帶嫩妹摩鐵爽完慘了！　驚見遠端下令：讓他XX妳
狂查「豆花妹」個資！三重警被記2小過　長官也連坐火大
國1休旅車頭塞進大貨車尾　駕駛腦漿外溢當場死亡
下課遭陌生人尾隨！高三妹「人間蒸發」1個月　最後對話逼哭爸媽
國泰世華銀罰定了！2個月內2次當機　金管會：併案處理

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男約女同事喝酒…深夜被吻醒「凍未條激戰」　事後才知她是女友閨蜜

快訊／大雨區擴大！4縣市「豪大雨特報」　山區防坍方落石

恩恩爸再告網友！藥師勸1句：請花更多心思在恩恩媽身上

確定不縮水！中華郵政「年終獎金最高上看4.4個月」

「撤銷學位專區」鄭文燦是第100本　國圖證實「今年下架特別多」

【英語TOEIC通】Intel員工被放無薪假！學各種休假的英文

台灣和南韓差距愈來愈大？　網搖頭：早就不是競爭關係

Panasonic台北城市路跑賽　7千位民眾為美好生活而跑　

台南長榮中學典藏化石印證 遠古原生金龜在台灣

麥當勞點餐機好用嗎？網列舉各種「莫名其妙」問題：很不方便

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

峮峮「現在單身」與柯震東舊識　無緣代班《小明星》：我很失落

男約女同事喝酒…深夜被吻醒「凍未條激戰」　事後才知她是女友閨蜜

快訊／大雨區擴大！4縣市「豪大雨特報」　山區防坍方落石

恩恩爸再告網友！藥師勸1句：請花更多心思在恩恩媽身上

確定不縮水！中華郵政「年終獎金最高上看4.4個月」

「撤銷學位專區」鄭文燦是第100本　國圖證實「今年下架特別多」

【英語TOEIC通】Intel員工被放無薪假！學各種休假的英文

台灣和南韓差距愈來愈大？　網搖頭：早就不是競爭關係

Panasonic台北城市路跑賽　7千位民眾為美好生活而跑　

台南長榮中學典藏化石印證 遠古原生金龜在台灣

麥當勞點餐機好用嗎？網列舉各種「莫名其妙」問題：很不方便

基隆+120！專責病房空床率64.8%　完整接種疫苗提升防護力

冬季吃太補恐釀反效果！中醫2招擺脫腰痠背痛　四肢冰冷也有救

胡錦濤送行江澤民遺體火化！　靈車開往八寶山「黑衣民眾沿途送別」

台南槍擊案未破調整人事？警政署長改口「辦案認真要支持鼓勵」

特搜中山美食！濃郁拉麵配肥厚叉燒太銷魂　一人享南洋料理非難事

鄭家純曬「老公vs吳崢」撞臉對比照　本尊認證顏值：更像另一韓星

達美樂「世界十大起司披薩」開賣！外帶半價、聖誕跨年套餐超澎湃

台南南化發生預伴混凝土車翻覆　搶救駕駛人脫困送醫

派對上給學生灌酒　學校女主管「勾引男學生壞壞」控13重罪被捕

男約女同事喝酒…深夜被吻醒「凍未條激戰」　事後才知她是女友閨蜜

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

兒子公園哭喊「爸爸不見了」！媽媽轉頭氣炸

2023超強運「4星座」！工作財富大爆發

3縣市豪大雨！吹10級強風　今晚最冷探15℃

館長「爆氣開吉」吳欣岱！

巡邏警腰包4個字　3萬人驚呆讚爆

W飯店「電梯突下墜」！業者賠償曝光

「3生肖」年底財運炸了！屬兔中獎機率高

館長喊台灣年輕人「有3分之1是黑道」

雨不停！2波冷空氣接力一天降10°C

更多熱門

相關新聞

高雄12/6停水6小時　1.5萬戶受影響

高雄12/6停水6小時　1.5萬戶受影響

高雄人注意！台灣自來水公司發布公告，因年度澄清湖廠半屏山加壓站高低壓電氣設備檢驗，左營區24里將配合停水6小時，計有1萬5395戶受影響。

準備儲水！高雄1.5萬戶將「停水6hrs」

準備儲水！高雄1.5萬戶將「停水6hrs」

台南安平及中西區九里28726戶停水11小時

台南安平及中西區九里28726戶停水11小時

台南歸仁民生南街傳自來管線爆裂停水

台南歸仁民生南街傳自來管線爆裂停水

即／台南12行政區29日停水12小時

即／台南12行政區29日停水12小時

關鍵字：

桃園經發局停水

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

孫生深夜突認分手Wendy！揭斷情主因卻刪文

全班27名同學「有26人討厭他」

獨／范瑋琪上月才慟別奶奶...父親突「失足跌倒」搶救不治！

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

陸律師千字文開罵汪小菲張蘭！大S：人人都該讀

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

女星變「淫慾護士妹」多人混戰片全播出！老公傻眼了

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面