守護飛安！新增163名航管員員額　民航局：提升飛航產業安全

▲中華民國飛航管制員協會今日舉辦「飛航管制員與航空器駕駛員研討會」。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

中華民國飛航管制員協會今日舉辦「飛航管制員與航空器駕駛員研討會」，聚焦無人機對空中交通的挑戰等去年ICAO第41屆大會主要結論，民航局局長林國顯直言，對我國航管員積極參與國際舞台感到自豪，民航局也成功爭取了163名飛航管制員的新增員額，相信有助於提升飛航產業的安全。

研討會今除國際飛航管制員協會聯盟（IFATCA)執行委員會全數出席，也包括來自美國、瑞典、比利時、西班牙、南非、日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓、香港、澳門、杜拜等國家與地區，共144航管人員與飛行員。會中主要針對國際民航組織ICAO第41屆大會主要結論—無人機對空中交通的挑戰、正向安全文化的最新發展、團隊資源管理在航管及飛行員領域之運用，以及針對操作面的意見交流研討。

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民航局長林國顯表示，很高興也很自豪我國飛航管制員積極參與國際舞台，並與飛行員保持持續的溝通和互動。相信這種相互了解和學習將有利於我們整體飛航產業的安全。

▲中華民國飛航管制員協會今舉辦「飛航管制員與航空器駕駛員研討會」。（圖／民航局）

林國顯說，根據IATA預測，亞太地區的航班數將回復到疫情前75%的水準。更多的人旅行意味著將有更多的航班在空中飛行，也會給在座的飛行員和飛航管制員帶來更繁重的工作量。因為預見到維持足夠人力以應對疫情後挑戰的重要性，因此，疫情期間，經過相當的努力，民航局成功爭取了163名飛航管制員的新增員額。飛航管制員的招募及培訓沒有因疫情中斷，未來將持續提升臺北飛航情報區的飛航服務品質和飛行安全。

飛航管制員協會則指出，本次研討會的專題演講及作業討論，加強國內國際飛行員與管制員的互動與彼此作業瞭解，持續充實本職學能，從疫情時期專業生疏狀態積極調整，大家做好萬全準備以迎接航行量大增，後疫情時代的來臨。

▲中華民國飛航管制員協會今日舉辦「飛航管制員與航空器駕駛員研討會」。（圖／民航局）

IFATCA美洲區副總Patricia Gilbert則分享ICAO及FAA與歐盟在無人機系統的最新建議，並提出無人機系統對未來空中交通的挑戰。IFATCA歐洲區副總Frederic Deleau說明航空正向安全文化的定義及作為，未來會由現行的安全文化及公正文化調整改變。

由於遙控無人機的發展是各國普遍遇到的議題，與會者建議，除了無人機的偵測及避撞功能需持續提升，相關部門也應關注無人機操控的通訊資料鏈技術與效能及斷訊之處置程序尚未完備，積極建立無人機訓練及情境感知的訓練教材與技術指引；而無人機識別裝置（Remote ID)及無人機防制技術突破等等，也會是各國在積極研發的方向。