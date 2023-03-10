無人機闖機場！他PO網炫耀被檢舉　「還欠勞保費」慘被追繳34萬

▲蔡男於高雄機場附近遙控無人機，還將畫面po上網，慘被網友檢舉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子2018年於高雄機場四周遙控無人機，拍攝到相關畫面後，竟還放上臉書，由於行為太招搖遭到民眾檢舉，蔡男被裁罰30萬元，因逾期未繳納，加上積欠的健保費等共34萬元被移送到行政執行署高雄分屬執行。但蔡男遲遲不繳，被限制出境，直到今年3月要出國，才把34萬全繳清。

蔡姓男子在網路上PO無人機飛行的影片，有網友發現，這些畫面是2018年12月8日在高雄中鋼大樓、高雄展覽館、高雄港附近拍攝取得，不過地點位於高雄機場四周，禁止施放有礙飛航安全物體，因此向警方檢舉。航警局高雄分局偵查後並製作筆錄，確定蔡男違反民用航空法第34條第2項規定，裁罰30萬元。

▲▼蔡男將無人機拍攝畫面高調PO網。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於蔡男遲遲未繳納罰鍰，加上個人還積欠健保費、罰單、車輛燃料使用費等，合計34萬元，案經交通部民用航空局等機關移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。

高雄分署收案後，先就蔡男的銀行存款、薪水與保險金債權等執行，並多次通知蔡男到場報告與繳清所欠罰款，不過仍不足以清償。

另外，執行官也3度到蔡男現住居所，但蔡男表示，現在沒有工作，因此申請分期繳納。不過蔡男卻未按期清償，高雄分署便廢止分期，並於2022年2月限制義務人出境，直到今年3月2日，因蔡男需要出國，為解除出境限制，才把剩餘罰款全部繳清。