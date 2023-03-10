金門二膽島上兵失聯　他曝與「這事」同地：憂「被消失」

▲金門金防部二膽島一上兵失聯。（圖／記者林名揚翻攝）

實習記者李密／台北報導

金門二膽島1名26歲陳姓上兵昨（9）日早被發現失聯，陸軍立即全島搜尋但無結果，當天也請海巡署加入搜索。對此，媒體人黃揚明指出，去年中共無人機飛至金門上空，官兵以丟石頭反擊，事發地正好就是二膽島。如果陳姓上兵非逃兵，而是因部隊發生什麼問題「被消失」那就不得了，呼籲此事必須查明。

▲媒體人黃揚明憂失聯上兵「被消失」。（圖／記者屠惠剛攝）

黃揚明9日在政論節目《頭條開講》指出，去年中共無人機飛至金門上空，阿兵哥「丟石頭」反擊，事發地正好就是二膽島。而失蹤上兵是伙房兵，且為志願役，已經待了3年。如果他主動逃兵是個人問題較大，但若是部隊發生什麼問題，導致「被消失」那就不得了了，可能另有隱情。

另外，針對龍泉新兵訓練中心傳出真槍被替換成模型槍一事，黃揚明說這已經是去年5月的事，當時長官全部都知道，默許他們偷換、掉包，顯示上面「睜一隻眼閉一隻眼」。因為一旦部隊有一支槍不見是長官要扛，因此大事化小、小事化無。

黃揚明指出，高層、執政黨不斷喊不怕對岸攻擊，可以第一擊、第二擊等等，但國軍發生這些事只會讓民眾不知所措。他強調若槍枝不小心遺失就算了，最擔心裡面有人偷槍拿去盜賣。他也呼籲，這些案件都應要查清楚。