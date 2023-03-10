總統人選侯友宜呼之欲出！　王鴻薇：但犯不著把郭台銘推給其他黨

▲郭台銘、朱立倫、侯友宜。（合成圖／翻攝自Facebook／朱立倫、侯友宜、郭台銘）

實習記者李密／台北報導

日前國民黨秘書長黃健庭對外表示「朱立倫不會把自己納入總統民調」，引外界熱議。對此，立委王鴻薇分析，目前朱立倫看起來不會加入，而黨內普遍認為鴻海創辦人郭台銘相較新北市長侯友宜，較沒經過選舉洗禮，變數較多。不過她也強調，就算未來徵召侯友宜，國民黨也犯不著把郭台銘推給其他政黨，「話不需要講到這麼絕。」而侯友宜也應針對兩岸、國際等議題提出更多具體論述。

▲王鴻薇 。（資料照／記者屠惠剛攝）



對於黃健庭日前對外表示「朱立倫不會把自己納入總統民調」，王鴻薇昨（9日）在節目《少康戰情室》表示，到現在為止，沒有看到任何澄清跟更正的說法，因此朱立倫看起來現在不會加入這一局，他讓這一局開始變得比較單純化。

王鴻薇指出，以目前趨勢而言，國民黨最有可能徵召侯友宜。王鴻薇說，雖然她過去一直強調不能排除郭台銘，但郭現在已不在黨內。另外，如果郭民調明顯領先侯，那黨內的聲音會比較強，願意講、也比較有底氣，不過現在郭、侯在伯仲之間，而侯友宜在黨內「有地利之便」。

她說，有人擔憂郭台銘未經過選舉洗禮，變數較多，而侯友宜經過兩次市長選舉，包含恩恩案、文化大學宿舍大群樓案等，某種程度已經經過這樣的洗禮，因此她在內部聽到的聲音，比較多一點是如此。

王鴻薇認為，侯友宜參選的意願已是政壇上公開的秘密，如果最後徵召其他人，內部又擺不平。不過她也強調，即便未來徵召侯友宜，也犯不著把郭台銘推給別的政黨，「話不需要講到這麼絕。」

王鴻薇分析，現在看起來，國民黨的總統候選人幾乎是呼之欲出，她也建議侯友宜未來還是要對相關政策，要有具體的論述，包括兩岸、國際、經濟、國安等。