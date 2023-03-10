麻辣燙闆娘太正！顧客投訴喊「我目前單身」　她開條件嚇壞一票人

▲麻辣燙老闆娘太漂亮，客人竟傳訊喊「我目前單身」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

老闆娘長得太漂亮也會遇到困擾！高雄某間麻辣燙店日前接到客人投訴，對方告知「泡麵吃後會耳鳴」，沒想到下秒話鋒一轉，竟然開始搭訕老闆娘，逗趣的對話引發討論，老闆娘開出的條件，也讓不少網友嚇壞。

高雄知名的「辣嬌麻辣燙」日前在臉書粉專分享一張照片，當時有名顧客投訴，麻辣燙所附贈的泡麵吃完會耳鳴，希望裡面的添加物可以放在其他地方，沒想到接下來話鋒一轉，突然告知「我目前單身喔」，似乎是對老闆娘有意思。

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對此，老闆娘則出面回應，店裡使用的是某知名廠牌的麵身，成本已經相當昂貴、令人吃不消，怎麼可能還有閒錢亂放添加物，「泡麵真的是躺著也中槍、煮了也中槍。」

▲老闆娘看到顧客傳的訊息，也逗趣地回應，讓不少粉絲笑翻。（圖／翻攝臉書／辣嬌麻辣燙）



隨後，老闆娘也介紹，她今年38歲，單親育有2子，多年前有在網路聊天室出沒過，如果還想更深入了解、認識，「歡迎每個月買20萬麻辣燙，謝謝。」

對此，也有不少網友感到震驚，於是出言詢問，「20萬還是20碗」、「哈哈，每月買20萬的麻辣燙，他有機會前往婚姻的墳墓嗎？」老闆娘則是逗趣回應，「區區20萬沒有機會」，可見現在想把心思放在工作、育兒上面。