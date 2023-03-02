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伏地挺身7hrs+狠拖狂揍！台南單親媽偕男友酷刑虐死3歲女兒

▲台南市1名3歲女童慘遭方姓生母與胡姓同居人凌虐致死，二審宣判維持一審刑度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市3歲女童慘遭生母與胡姓同居人凌虐致死。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南市3歲女童2021年間慘遭方姓生母與胡姓同居人，酷刑凌虐致死。2人長期以來每週3到4次、狂打30分鐘到數小時，又罰女童雙手撐地，伏地挺身長達7小時，女童不堪凌虐而死。一二審均將方女判刑13年6月、胡男判刑13年2月，方女未上訴先行定讞；胡男上訴第三審，最高法院2日駁回上訴定讞。

判決指出，女童為方女與前夫所生，前夫過世後，原本委託方女的舅舅照顧，方女則外出工作。後來方女與胡男交往並懷孕，方女想節省托育費用，將女兒接回照顧，但卻狠心虐死自己親生骨肉。

女童自2021年7月與生母同住後，因雙方間並未親密相處，親子間感情尚未建立，無法立刻配合大人指令，2人經常對女童發怒、責打。法院調查發現，2人以每周3至4次的頻率，徒手或持拖把把柄處毆打女童四肢、屁股，並大力捏或以指甲刺掐女童口鼻、臉頰皮膚、雙耳耳垂、咬女童臉頰或手部、持圓形木梳之尖球大力敲打女童手臂、摑掌、掐女童頸部。

甚至要女童罰站數小時，女童因不堪疲勞及睡意摔倒，還命女童以伏地挺身姿勢撐地，2人還以腳踩女童後背，使伏地長達7小時，女童因體力不支，改以頭頂地板支撐身體。女童被虐，嘴唇缺水致乾裂流血，2人還持蓮蓬頭敲女童頭部、使女童全裸半蹲雙手平舉罰站之方式，不斷凌虐女童。

女童被凌虐近2個月，當年8月底已經出現全身無力、脫糞、身體不適的狀況，但2人仍未將女童送醫，胡男甚至還因女童說想吐，就大力推撞女童撞擊地板、牆面，女童牙齦裂傷、上排牙齒斷裂2顆、急速休克而失去意識，2人才將女童送醫。但女童因全身瘀傷、牙齦裂傷、低血糖及多處皮下氣腫，經急救後，仍因遭毆打全身多處鈍力傷，致顱內出血腦幹外傷性重度軸突損傷、十二指腸壞死出血及破裂併腹膜炎、橫紋肌溶解症及大量出血，不治身亡。檢警逮捕2人，提起公訴。

一二審法院均將方女重判13年6月、胡男重判13年2月。方女未上訴，先行定讞；胡男上訴第三審，最高法院審理後，2日駁回上訴定讞。

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