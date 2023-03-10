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基隆仁愛橋將拆除重建　忠四路4／10起封閉300天

▲基隆仁愛橋將拆除重建 忠四路4／10起封閉300天。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆仁愛橋將拆除重建。基隆市府發言人余治明（中）、工務處長陳耀川（右）、公車處營運室主任林文斌（左）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應基隆市仁愛橋拆除重建，市府發言人余治明與工務處長陳耀川、公車處營運室主任林文斌今（10日）召開「仁愛橋拆除重建說明記者會」，表示基隆市忠四路預計從2023年4月10日起，封閉10個月至2024年2月10日前完工，呼籲市民朋友屆時配合施工期間各項改道措施。

強調施工區域為市區要道，施工前1個月加強宣導，配合今年清明連假降低交通影響，把開工日訂在假期後進行，呼籲市民朋友屆時配合施工期間各項改道措施。

發言人余治明指出，施工區域為市區要道，施工前1個月加強宣導，配合今年清明連假降低交通影響，把開工日訂在假期後進行，呼籲市民朋友屆時配合施工期間各項改道措施。

余治明表示，仁愛橋為三跨之梁式橋，使用已超過40年，經市府委外進行老舊橋樑的評估，被列為應立即改建的橋樑，因長期承受負重關係，主梁明顯損壞，出現鋼筋鏽蝕與混凝土剝落的情形，考量市民的安全需進行改建工程。

陳耀川表示，在仁愛橋重建期間，忠四路將被阻斷而無法直行進入南榮路，影響平時從市區進入台五線的交通運輸，因此改道層面相當複雜，建議使用私人運具的市民朋友，盡量提早改道至愛一路或成功一路，避免塞在市中心區內。

在公共運輸方面，忠四路站因為在工區內故必須取消，另部分公車路線也會調整行駛路線，詳細的站位更改資訊，工務處皆會在各候車站位公告調整資訊，籲請搭乘的市民朋友注意。此外，配合今年清明連假避開交通影響，把開工日訂在假期後進行。

陳耀川強調，忠四路封閉對交通動線影響甚大，仁愛橋位處交通節點，這項工程交通維持計畫，經多次審議修正，經道安會報同意後開始施工，請市民朋友出門前，務必提早規劃好替代路線，市府也會加速推動仁愛橋改建工作，如期如質完成，以早日恢復通車。

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