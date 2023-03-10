二膽陳兵體力差「游20公尺就很喘」　PTT炸鍋：竟能游到中國

▲陳兵父親與一名家屬搭乘海龍快艇，昨日急赴二膽島協尋。（圖／記者林名揚翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

金門二膽島陳姓上兵於昨（9）日早上6時因點名未到失聯，而他僅帶走錢包與手機，如今過了34小時，終於「活生生」被尋獲了，陳兵穿著救生衣試圖游到中國，但半路體力不支而被中國警方救起。外傳陳兵在部隊裡體力不好，引發鄉民好奇驚問「是什麼誘因讓體力不好的人拚命游到對岸去啊？」

金防部透露，26歲陳姓上兵是伙房兵，於2020年4月到金門服役，平日與同袍相處相當正常，失蹤前也沒任何異狀，9日被發現失蹤後，所屬守備隊立刻清點槍械，發現陳兵僅帶走手機及錢包，槍械彈藥沒有短少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金防部參謀長李其桓稍早受訪表示，希望在黃金救援72小時內找到人，並提到從家屬和二膽守備隊同袍的口中得知，其實陳兵游泳能力並不好，平時游20至30公尺就氣喘吁吁，以及上氣不接下氣的狀況，因此認為不太可會游到幾公里外的中國去。

如今在失聯34小時，陳兵終於安全被找到了，稍早消息指出，陳兵穿著救生衣試圖穿越大海游到中國，結果途中體力不支，被中國警方發現並救起，人目前平安，但究竟為投共還是單純逃兵，則有待進一步釐清。

▲陳兵被找到了。（圖／記者林名揚翻攝）



對此，鄉民在PTT紛紛發文討論，「笑死還真的游過去了...是什麼誘因讓體力不好的人拚命游到對岸去啊？對岸有香噴噴的肉跟蛋...所以拚了嗎？」「金門到對岸也有數公里吧，大海上游泳跟游泳池完全不同等級，不小心抽筋、沒力或海浪大點，就只能在海上漂著等死了，游泳至少要什麼等級的人才敢游到對岸？」

底下網友炸鍋笑虧，「笑死，弱雞還游泳過去」、「看體力啦，不然用漂的也行」、「回台灣後必須要編到海軍陸戰隊的等級」、「水母漂都能漂過去，幼稚園等級吧」、「要被中國拿來宣傳了」、「職業軍人體力不好？還這麼拚喔」、「會把他還給我們嗎？還是直接在當地升官」。

針對逃兵質疑，國防部長邱國正強調，「我可沒有講他逃兵」，什麼原因要等找到人才能確認，才能取得公信力，「他救生衣怎麼來的我也要問問看」。另外，陸軍司令部也表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。