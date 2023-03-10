　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

二膽陳兵體力差「游20公尺就很喘」　PTT炸鍋：竟能游到中國

▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陳兵父親與一名家屬搭乘海龍快艇，昨日急赴二膽島協尋。（圖／記者林名揚翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

金門二膽島陳姓上兵於昨（9）日早上6時因點名未到失聯，而他僅帶走錢包與手機，如今過了34小時，終於「活生生」被尋獲了，陳兵穿著救生衣試圖游到中國，但半路體力不支而被中國警方救起。外傳陳兵在部隊裡體力不好，引發鄉民好奇驚問「是什麼誘因讓體力不好的人拚命游到對岸去啊？」

金防部透露，26歲陳姓上兵是伙房兵，於2020年4月到金門服役，平日與同袍相處相當正常，失蹤前也沒任何異狀，9日被發現失蹤後，所屬守備隊立刻清點槍械，發現陳兵僅帶走手機及錢包，槍械彈藥沒有短少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金防部參謀長李其桓稍早受訪表示，希望在黃金救援72小時內找到人，並提到從家屬和二膽守備隊同袍的口中得知，其實陳兵游泳能力並不好，平時游20至30公尺就氣喘吁吁，以及上氣不接下氣的狀況，因此認為不太可會游到幾公里外的中國去。

如今在失聯34小時，陳兵終於安全被找到了，稍早消息指出，陳兵穿著救生衣試圖穿越大海游到中國，結果途中體力不支，被中國警方發現並救起，人目前平安，但究竟為投共還是單純逃兵，則有待進一步釐清。

▲▼二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陳兵被找到了。（圖／記者林名揚翻攝）

對此，鄉民在PTT紛紛發文討論，「笑死還真的游過去了...是什麼誘因讓體力不好的人拚命游到對岸去啊？對岸有香噴噴的肉跟蛋...所以拚了嗎？」「金門到對岸也有數公里吧，大海上游泳跟游泳池完全不同等級，不小心抽筋、沒力或海浪大點，就只能在海上漂著等死了，游泳至少要什麼等級的人才敢游到對岸？」

底下網友炸鍋笑虧，「笑死，弱雞還游泳過去」、「看體力啦，不然用漂的也行」、「回台灣後必須要編到海軍陸戰隊的等級」、「水母漂都能漂過去，幼稚園等級吧」、「要被中國拿來宣傳了」、「職業軍人體力不好？還這麼拚喔」、「會把他還給我們嗎？還是直接在當地升官」。

針對逃兵質疑，國防部長邱國正強調，「我可沒有講他逃兵」，什麼原因要等找到人才能確認，才能取得公信力，「他救生衣怎麼來的我也要問問看」。另外，陸軍司令部也表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。

ET快訊
二膽陳兵體力差「游20公尺就很喘」　網炸鍋：竟能游到中國
快訊／中華隊第二戰先發公布！打線調整
曝上兵漂到三膽島海域被陸警救起　陳玉珍：應是逃兵
喊「快跑」救小姊弟！慈父疑救愛貓折返　命喪火窟成焦屍
李佳薇遭「交往4年男友劈腿」暴瘦10kg　首露面哭了
快訊／日韓大戰　先發陣容出爐
失聯上兵被中國救起？　陸軍：將請海巡透過兩岸執法管道查證
Netflix還是當機！　《黑暗榮耀2》上線流量爆
照顧20多年　兒2樓拋母墜地摔死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超殺機票又來了！直飛長灘島「單程機票2600元起」　明10時起開搶

路上妹子超愛「1穿著」夯炸　一脫下來崩潰！全場炸共鳴

遊客爬「通往天堂的階梯」斷裂濺血！藝術家不想修了：問題會再發生

博弈公司待4年「一票高層突消失」　她吐內幕：和外界想的不一樣

花式滑冰國手斜槓念資工！開發「動作分析系統」助選手評估表現

二膽陳兵體力差「游20公尺就很喘」　PTT炸鍋：竟能游到中國

哥哥愛搓下體！下秒又伸手「摸1物」她崩潰　醫曝：先做這檢查

強烈冷氣團要來了！一圖看低溫斷崖式下墜　「連2日雨區擴大」

超商大夜男脖子冒雞蛋大腫瘤　醫檢查大驚...搖頭：鼻咽癌末期

4生肖男「最愛控制另一半」！第1名好勝心強　吵架絕不先低頭

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

爸爸們揹寶寶跳BabyShark　認真神情＋靈活律動超可愛

超殺機票又來了！直飛長灘島「單程機票2600元起」　明10時起開搶

路上妹子超愛「1穿著」夯炸　一脫下來崩潰！全場炸共鳴

遊客爬「通往天堂的階梯」斷裂濺血！藝術家不想修了：問題會再發生

博弈公司待4年「一票高層突消失」　她吐內幕：和外界想的不一樣

花式滑冰國手斜槓念資工！開發「動作分析系統」助選手評估表現

二膽陳兵體力差「游20公尺就很喘」　PTT炸鍋：竟能游到中國

哥哥愛搓下體！下秒又伸手「摸1物」她崩潰　醫曝：先做這檢查

強烈冷氣團要來了！一圖看低溫斷崖式下墜　「連2日雨區擴大」

超商大夜男脖子冒雞蛋大腫瘤　醫檢查大驚...搖頭：鼻咽癌末期

4生肖男「最愛控制另一半」！第1名好勝心強　吵架絕不先低頭

投資者備妥銀彈進軍北市商辦　3路段成「獵辦」焦點

退役軍官擬赴中參加黃埔校慶　鄭運鵬：如何證明不是出賣中華民國？

接見基隆市公車5善心駕駛　謝國樑讚許「提供溫暖有愛服務」

義大利對抗地主中華隊　皮亞薩：希望噪音不會影響

基隆仁愛橋將拆除重建　忠四路4／10起封閉300天

月薪只有3萬也夠用　「5招理財存錢法」1次看！一年多存4個月薪水

超商獨家！日本超人氣「鯛魚燒餅乾」　咬下是香濃草莓餡太欠吃

88槍擊案「紅龜」2嫌被押解返國歸案　檢察總長慰勉檢警辛勞

澳洲沙灘挖出「嬰兒佛像」！歷史專家鑑定後嚇壞：明朝製作

台籍教練加入義大利！今晚挺誰？　徐志維曾苦惱：輸贏自有結果

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

生活熱門新聞

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」照片曝！網酸爆

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

蛤蜊吐沙「滴1物」鮮度升2.8倍　他實測成功

文大開課「成為百萬YTber」　網紅起底講師狂酸

好市多「海鮮神物」驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

廟會陣頭遭阿嬤「闖陣」　神將抓狂暴走

「4生肖桃花狂炸」這2個月會脫單！第1名超夯

輕症免隔離「快篩陽可請病假不扣全勤」　5大族群請假規定一次看

更多熱門

相關新聞

失聯上兵被中國救起？　陸軍請海巡透過兩岸管道查證

失聯上兵被中國救起？　陸軍請海巡透過兩岸管道查證

金門二膽島1名陳姓上兵昨失聯，國軍與海巡署合作找人。有媒體今（10日）下午報導陳男穿救生衣游到中國，但因體力不支被中國海警救起。對此，陸軍司令部表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證。

快訊／失蹤上兵疑逃兵到中國已獲救？　邱國正：還要確認

快訊／失蹤上兵疑逃兵到中國已獲救？　邱國正：還要確認

遭捷克隊逆轉　中國教頭：難以接受

遭捷克隊逆轉　中國教頭：難以接受

中國國花未定！ 陸人大代表接力提案：牡丹

中國國花未定！ 陸人大代表接力提案：牡丹

金門失聯陳姓上兵明年退伍　陳玉珍：以他位階叛逃可能性相當低

金門失聯陳姓上兵明年退伍　陳玉珍：以他位階叛逃可能性相當低

關鍵字：

金門二膽島陳兵伙房兵失聯救生衣中國大陸尋獲

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

即／二膽失聯上兵找到了　游泳到中國獲救

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

26歲偶像消失7個月「罹患肺癌」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

「雞排妹」鄭家純談老公笑哭　半夜醉倒路邊帶雜草回家

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面