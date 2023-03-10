失聯上兵被中國救起？　陸軍：協請海巡署循兩岸協同執法管道查證

記者蘇晏男／台北報導

金門二膽島1名陳姓上兵昨失聯，國軍與海巡署合作找人。有媒體今（10日）下午報導陳男穿救生衣游到中國，但因體力不支被中國海警救起。對此，陸軍司令部表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證。

▲二膽島。（資料照／記者林名揚翻攝）

陸軍司令部10日下午表示，針對媒體報導「金門失蹤陳姓士兵因感情、債務等因素游到中國，體力不支獲救」一情，陸軍司令部表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。

國防部長邱國正稍早回應時也表示還要確認；而對於逃兵質疑，邱國正說，「我可沒有講他逃兵」，什麼原因要等找到人才能確認，才能取得公信力，「他救生衣怎麼來的我也要問問看」。

邱國正表示，事情一發生，他不能夠臆測，但會假設幾個可能，只是他不能隨便公開講，所以他都沒有講是感情或債務因素，「但我們朝這幾個方面」。

邱國正進一步說，他知情後第一個察覺是槍械有無減少、第二是陳男在部隊管教的問題，這些他都單方面問過，但沒有對外發布，因為只能找到陳男以後才能印證。

國防部發言人孫立方也說，目前還是個傳言，軍方還在查證。