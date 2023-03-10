獨家／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了：我比任何人都急

▲二膽島陳姓上兵失聯，父親說話了。（圖／記者林名揚翻攝）



記者柯振中／金門報導

金門二膽島陳姓上兵9日突然失聯，10日被爆料穿救生衣游到大陸，卻因為體力不支被大陸海警救起。對此，陳姓上兵的父親表示，目前還不曉得確切的消息，對於兒子是否平安獲救，他也感到十分焦急。

陳姓上兵失聯的消息曝光後，引起台灣社會震驚，軍方清點裝備，想確認是否有武器遺失，但經過搜尋後，陳姓上兵只有帶走錢包、手機。

▲陳姓上兵失蹤的消息傳出後，引起台灣社會關注。（圖／記者林名揚翻攝）



而經過一天的尋找，陳姓上兵遲遲沒有現蹤，外界也有消息傳出，陳姓上兵疑似穿著救生衣，朝大陸游去，但因為體力不支，被大陸海警救起，又再度引起討論。

對此，陳姓上兵的父親告訴《東森新媒體ETtoday》的記者，他只有這個兒子，傳出失蹤的消息後，他絕對比任何人都著急，就連他也不曉得兒子的去向，目前在軍方的陪同下，等待被大陸海警救起的消息得到證實。

陳父也說，自從兒子失蹤後，有不少蛙人在海邊、海面下尋找兒子的蹤跡，看人有沒有落海，讓他相當感激，也對軍方感到十分抱歉。

對於二膽島上兵失蹤的消息，立委陳玉珍稍早表示，這名陳姓上兵似乎是穿著救生衣，漂到三膽島的海域上，後來被巡迴經過的大陸海警救起，現在人應該是在大陸地區。

至於是否有投共的疑慮，陳玉珍則認為，「大陸哪裡需要他」，應該是逃兵，而非投共。