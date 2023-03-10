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社會 社會焦點 保障人權

婦長期臥病又確診新冠　孝兒2樓拋母慘死再跳樓...輕判3年

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院將孝子輕判有期徒刑3年。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣許姓男子將多年臥病在床又確診新冠肺炎的母親，從二樓陽台拋落地面，送醫不治，被依殺害直系血親尊親屬罪起訴，屏東地院審理以他為照顧20多年有病的母親，數十年如一日，案發前，與母親同確診新冠炎，在將母親拋落後旋即一同跳下而受傷，顯然打算同死，全案實屬長照悲歌，雖依殺害直系血親尊親屬罪將他定罪，但依自首規定減刑後，因為情堪憫恕，用依刑法第59條規定減輕其刑，輕判他有期徒刑3年，褫奪公權2年。

判決書指出，許姓男子的張姓母親臥病在床多年，且無法行動、無法言語，甚至還於去年5月25日確診新冠肺炎，許於5月27日15時57分許，在兩人住處，從二樓陽台處將母親抛落至住處外之路面上，致許張婦身體多處骨折、臟器破裂及擦挫傷等傷害，送醫不治。

法官審理，發現被告將母親自2樓拋落後，亦隨後亦自二樓陽台跳下而腳部受傷，其經送醫急救，由於許主動向到場員警坦承犯行，合於自首之要件，因此減輕其刑。

另一方面，法官查出，被害人因中風臥病在床無法自理生活長達20年有餘，期間均由被告照顧，被告盡心照料被害人數十年如一日，因此未婚，家中經濟全賴其兄之工作收入及被害人之補助款，被告及被害人實屬社會上之弱勢家庭；又案發前被告與被害人均感染新冠肺炎，除造成被告生理不適外，更增被告照顧被害人之負擔及壓力，對被告之負面情緒而言無異雪上加霜。

法官認定許將母親拋落後旋即一同跳下而受傷，顯然打算同死，該案衡情實屬長照悲歌，因此可認被告所犯之殺害直系血親尊親屬罪，縱依刑法第62條前段自首規定減刑後，仍有情輕法重之虞，並足以引起社會上一般人的同情，堪予憫恕，再依刑法第59條規定減輕其刑，輕判有期徒刑3年，並宣告褫奪公權2年。

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