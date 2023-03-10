中國船損壞台馬海底電纜沒咎責　陳建仁：1個月內提修法嚇阻

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

馬祖東引島周邊海底電纜頻遭中國漁船、貨船損害，造成家庭通訊中斷，但至今沒有裁罰案例。對此，行政院長陳建仁10日表示，將加強微波通訊的部分，另目前數位發展部已經補助新台幣1.4億元增建台馬四號海底電纜，預計2025年能夠完成；對於立委要求修法增訂明確賠償機制，陳揆允諾說，確實應該檢討法規，增加罰則達到嚇阻效果。

立法院今天繼續邀請陳建仁率部會首長進行施政報告並備質詢。

民進黨立委洪申翰關注，自從馬祖家庭通訊中斷後，雖然中華電信啟動微波系統，但頻寬還是有限，網路非常壅塞，很多南竿鄉親只能聚集在中華電信門市外面上網，甚至有很多觀光客因此取消旅遊行程，對地方經濟造成很大的打擊。

洪申翰質疑，台馬海纜自2017年已經發生29起中斷事故，上個月6天內發生2起，是否應該有明確咎責與賠償機制？陳建仁肯定說，他覺得應該，現行是用《電信管理法》處理；對於裁罰案件至今掛零，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥承認，是因為該法構成要件不包括海纜本身；洪申翰說，現在破壞海底電纜只能用《刑法》毀損罪來罰，且因為告訴乃論，裁罰案件也掛零，至今沒有一件被罰、被咎責。

對此，陳建仁回應，確實應該檢討法規，要做修法，增加罰則的部分，這樣才能夠有效嚇阻；陳耀祥說明，國家通訊傳播委員會與數位發展部已經啟動相關修法工作，希望儘速處理，程序上來說，修法不需要太長的時間，希望這個會期可以送出修法草案。

洪申翰要求，應該1個月內加速將修法草案送至行政院；陳揆允諾說，會請政務委員羅秉成來做審查（指跨部會協調）。