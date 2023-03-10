2月曾與台灣談建交！　密克羅尼西亞總統致函揭中國威脅

▲帕努埃洛認為，與台灣建交除可獲取財政上的好處，更重要附加價值是提高密國的主權安全，遠離中國透過滲透高層官員帶來的威脅。（圖／路透）

中央社記者黃雅詩台北10日電

外媒報導，太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛在一封信函中，揭露中國各種威脅、賄賂該國高官的行徑，並透露他今年2月曾與外交部長吳釗燮討論，轉與台灣建交的可能性。

「外交家」（The Diplomat）雜誌今天報導，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）近日致函給該國國會與高層官員，建議密國轉與台灣建交。密國7日甫舉行大選，帕努埃洛任期僅剩2個月，他坦言深知這封信可能為自己與家人帶來人身危險，但他為了守護國家的主權與利益，甘冒這樣的風險。

帕努埃洛在信中表示，他知道密國要脫離中國得付出很大經濟代價，故須尋求替代支持方案，因此今年2月他會晤吳釗燮，坦率詢問若密國轉與台灣建交，可望獲得哪些潛在援助，若密國不正式轉換建交對象，僅讓台灣設立代表處，又會有何種好處。

帕努埃洛在信中說，他和吳釗燮的討論很直白，密國未來約需要5000萬美元資助，若與台灣建交，密國可望在3年內收到這筆資金，此外每年還可獲得1500萬美元援助計畫，項目可以由密國自行分配。

帕努埃洛表示，台灣還向他保證，目前中國在密國參與的所有建設和計畫，台灣都可接手，且會聘僱密國勞工並幫密國做職業訓練，這點和中國大不相同。

帕努埃洛認為，與台灣建交除可獲取財政上的好處，更重要附加價值是提高密國的主權安全，讓密國遠離中國透過滲透高層官員帶來的威脅。

帕努埃洛在信中詳述中國威迫利誘密國官員的手段，他舉出3個明顯的案例，首先是中國內定派駐密克羅尼西亞的吳姓大使，其工作任務就是讓密國脫離美日澳等傳統盟友夥伴，他知道此事後，拒絕了吳姓大使的任命案，但中國正在等候密國新總統上台批准這項人事。

帕努埃洛在第2個舉例中驚爆，他去年7月到斐濟參加太平洋島嶼論壇時，遭到2名中國男子跟蹤，他後來很驚訝地發現，這2人不僅都是中國大使館的人，其中1位還是解放軍情報員，顯示「我的人身安全受到以官方身份行事的中國官員直接威脅」。

帕努埃洛舉的第3個例子是，在第二屆「中國－太平洋島國對話」時，他明確告訴中國，密國不會派代表參加，中國竟找了1位密國平民，在會中宣稱該人士就是密國的官方代表，「中國開創先例，在密國政府不知情或未批准狀況下，讓平民參加國際會議代表我們的國家」。

帕努埃洛提到中國侵門踏戶的情況還包括，派遣探勘船到密國專屬經濟海域，當密國派海巡船去了解，反受到中國警告。

帕努埃洛還細數在疫情期間遭到中國的無理壓迫，2020年疫情爆發初期，密國像世界各國一樣管制邊境，但中國駐密國黃姓大使不斷打電話到他個人手機，要求密國對中國公民開放入境。

他表示，2021年，他要求密國外交部正式回函拒絕中國提供的疫苗，因為密國已有足夠疫苗，結果他和外交部長、健康部長的私人電話都被中國大使打爆，不勝其擾最後只能換號碼。

帕努埃洛說，密國不堪壓力，原擬宣布開放中國疫苗給當地中國居民使用，中國還不滿意，又施壓要求把密國公開列入接受中國疫苗的名單，最後中國得到了它想要的。

帕努埃洛說，諸多事件都環繞在一個主題，就是密國想對中國說不，但密國的主權不受尊重，中國常對外宣稱和密國達成「共識」，其實並沒有，而中國對密國的滲透如此成功，一大主因是靠賄賂密國高官。

帕努埃洛說，他知道稱密國高官收受中國賄賂是個嚴重指控，但若密國高官就任後或與中國大使館官員見面後，收到來自中國的一大包裝著現金的信封，他不知該用什麼其他詞彙加以形容，此現象使很多密國官員面對主權遭矮化時，選擇噤聲或甚至會幫中國講話。