　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一出生就患巨指症…2歲童「手指瘋狂膨脹」　醫搖頭：會越長越快

▲2歲男童罹患罕見巨指症。（圖／翻攝自華聲在線）。

▲2歲男童罹患罕見巨指症。（圖／翻攝自華聲在線）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙一2歲男童剛出生時，就被發現右手食指和中指比其他手指粗大很多。隨著年齡增長，他粗大的手指越長越大，不僅影響外觀，拿東西也很不方便。2023年2月27日，家長帶他來到省人民醫院就診，初步診斷為罕見的「進展型重度巨指症」。

據《華聲在線》報導，2歲的龍龍（化名）被診斷為罕見的「進展型重度巨指症」。入院後，兒童骨科醫生發現，孩子右手食指、中指骨頭增大，考慮「神經纖維脂肪瘤性錯構瘤」。3月2日，醫生為龍龍進行了手術。術後，龍龍恢復良好，於3月8日出院。

「巨指畸形是一種非遺傳性、罕見的先天性過度生長障礙」，醫生表示，導致巨指過度生長的病因尚未明確，可能與神經纖維瘤病或和某些基因突變有關。根據病情發展速度可分為靜止型和進展型，靜止型即巨指隨正常手指同比例生長，生長速度一般較慢，治療效果一般較好；進展型巨指則會一直生長，且比其他手指生長速度快，越長越快，治療難度較大，可能需要多次手術。

龍龍屬於後者，巨指除外觀畸形外，常伴有功能障礙，甚至影響鄰近手指。如不進行治療，手指生長將發展到無法挽救的地步，甚至需要截指或截肢。臨床上，通常採用手術的方式縮小、縮短過大、過長的手指，並阻止手指骨骼進一步生長。

醫生提醒，雖然巨指有高度突變的表現，但早期就診、早期干預相對會獲得更好的結果。家長如發現孩子手指、腳指發育異常，一定要及時就醫，切勿拖延。

ET快訊
快訊／失蹤1天　二膽上兵找到了！
全部投手都要準備！　餅總：打線棒次調整
快訊／古巴7局狂灌5分　11比4領先巴拿馬
快訊／全台最便宜　台中市民交通月票299元
快訊／輕症「防疫險」掰了！　這天後都不理賠
幫普丁攻烏卻慘遭「切割」　瓦格納首腦：電話線全被切斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平「三連霸」牢握黨政軍大權　韓正任副主席無黨職實權

習近平3度連任最大挑戰　對抗西方世界制裁圍堵、力拚GDP超越5%

一出生就患巨指症…2歲童「手指瘋狂膨脹」　醫搖頭：會越長越快

想看自己死後場景！83歲老翁辦「活人葬禮」　躺棺材當街遊行

蔡天鳳案凶宅擺「圓形陣」辦超渡法會　有村民案發後靠吃安眠藥入睡

中國國花未定！　陸人大代表接力提案：牡丹

11歲兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　「連打17小時」崩潰求饒

韓正任中國國家副主席　曾訪台大讚「台灣小吃味道好極了」

屢創政壇紀錄！　趙樂際全票當選全國人大委員

習近平續任中國中央軍委主席　以黨領政下掌管最高軍事指揮及決策權

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

爸爸們揹寶寶跳BabyShark　認真神情＋靈活律動超可愛

習近平「三連霸」牢握黨政軍大權　韓正任副主席無黨職實權

習近平3度連任最大挑戰　對抗西方世界制裁圍堵、力拚GDP超越5%

一出生就患巨指症…2歲童「手指瘋狂膨脹」　醫搖頭：會越長越快

想看自己死後場景！83歲老翁辦「活人葬禮」　躺棺材當街遊行

蔡天鳳案凶宅擺「圓形陣」辦超渡法會　有村民案發後靠吃安眠藥入睡

中國國花未定！　陸人大代表接力提案：牡丹

11歲兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　「連打17小時」崩潰求饒

韓正任中國國家副主席　曾訪台大讚「台灣小吃味道好極了」

屢創政壇紀錄！　趙樂際全票當選全國人大委員

習近平續任中國中央軍委主席　以黨領政下掌管最高軍事指揮及決策權

屏東70多歲婦摔落2米深水圳　潮州消防即刻救援送醫

「不爭是爭」　他分析：侯友宜宣布不選才是「最好安排」

新北騎士挨撞倒地！3國中生冰淇淋不吃了　丟地上急衝上前幫忙

得獎名單出爐／桃園機場「遇見國門香」活動　吸引國內外旅客熱烈響應　意外捕捉旅客搞笑心願

孤獨男網戀！女友求「抖內」300萬　林口警靠這招守住他積蓄

壯世代新觀念 壯而健康 壯有所用 政府不能只偏重照護治療

男家教「誘姦13歲少女」！相差19歲　趁上課時間偷壞壞　

SCFI下跌2.63%、WCI下跌3%　歐洲線因減艙出現爆滿擬4月漲價

喜歡但遲遲不告白！　專家揭「愛情拖延症4特徵」…你中幾個？

9局遭捷克隊逆轉　中國教頭：很難接受失敗

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

大陸熱門新聞

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

快訊／習近平三度當選國家主席

熬夜偷玩手機！他被罰17hrs手遊馬拉松求饒

兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　連打17小時求饒

開啟第3任期！習近平預料今當選國家主席

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

蔡天鳳案凶宅擺「圓形陣」辦超渡法會 有村民案發後靠吃安眠藥入睡

兩岸恢復10航點！　國台辦回應了

韓正任陸副主席　曾讚台灣小吃味道好極了

習近平第3任期解決「台灣問題」？

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

稅務專家詳解政策支持台企拼外貿

員工猝逝3年！佛心老闆發薪給員工老婆

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

更多熱門

相關新聞

5歲童遭幼稚園園長報復！被獨自關1天不給水喝

5歲童遭幼稚園園長報復！被獨自關1天不給水喝

山西太原一名5歲男童慘被幼兒園關在辦公室一天，不給水喝，導致孩子肺炎、支氣管炎發燒住院。起因是男童去年有120天沒上學，家長要求退費，經過協商，雙方商量退費3000多元人民幣。後來，男童家長將這件事告訴了其他家長，引發園長不滿。園長為了逼孩子轉學，便有了開頭的一幕。

板橋5歲童闖越馬路追爸媽　遭小貨車撞頭倒地

板橋5歲童闖越馬路追爸媽　遭小貨車撞頭倒地

板橋5歲童衝出馬路找爸媽　遭貨車擦撞倒地

板橋5歲童衝出馬路找爸媽　遭貨車擦撞倒地

男童遭「貼身左轉」嚇傻　駕駛被攔喊：他跑走啦

男童遭「貼身左轉」嚇傻　駕駛被攔喊：他跑走啦

曹先紹：動物園頭一次遇有人落水

曹先紹：動物園頭一次遇有人落水

關鍵字：

神經纖維脂肪瘤性錯構瘤男童巨指症

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

26歲偶像消失7個月「罹患肺癌」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

「雞排妹」鄭家純首談婚後生活突淚崩

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面