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社會 社會焦點 保障人權

行人地獄！男童遭「貼身左轉」嚇傻　駕駛被攔一臉茫然：他跑走啦

▲▼ 台北行人地獄 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲台北行人地獄。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

北市大同區15日發生一起案件！一名男童走斑馬線過馬路，卻有一輛轎車搶快左轉，直接貼著男童正面前行，嚇得男童立刻停下腳步，待車輛通過後快步跑過馬路。整個事發過程被後方騎士看見，立刻衝上前去攔下轎車駕駛，但駕駛一臉茫然，「他跑走啦」，而事後影片也被放上網路，引來警方主動調查，全案後續也將依法開罰。

透過畫面可以看到，事發當時男童正走在斑馬線上，不料卻有一輛銀色轎車駛來，並直接當著男童的面左轉，而仔細一看，轎車車身幾乎是貼著男童身體，嚇得男童立刻停下腳步轉身，才沒被撞倒，等到轎車通過後才趕緊跑過馬路。

▲▼ 台北行人地獄 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲透過畫面可以看到，轎車幾乎是貼著男童前行。（圖／翻攝社會事新聞影音）

整個事發過程被後方機車騎士看見，騎士見轎車駕駛並未停下，立刻加速上前將駕駛攔下，不過駕駛搖下車窗後一臉茫然，「他跑走啦」，讓騎士相當傻眼。

畫面事後被放上網路，引發議論，也引來警方主動介入調查，並通知駕駛到案說明。駕駛向警方供稱，自己當時未注意到有行人，事後也準備下車查看，但對方以跑走，對於此事也感到相當抱歉及愧疚。

全案事後被依違反道路交通管理處罰條例第48條第2項「汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者，處1200元以上3600元以下罰鍰」之規定，業予駕駛製單舉發交通違規。

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