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60年第一次！玉山國家公園「看天池」乾涸見底　16座山屋大缺水

▲玉山國家公園水源指標的鹿林山看天池，因久旱不雨已乾涸。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園水源指標的鹿林山看天池，因久旱不雨已乾涸。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

冬季期間連日沒有降雨，導致水情不佳，中央氣象局指出，今年冬季新竹以南測站平均累積雨量為近60年以來最少、平均雨日史上第2少；玉山國家公園橫跨4縣市，除花蓮縣屬東部外，其餘的南投、嘉義和高雄3縣市均位於新竹以南，園區內也正受天候因素影響而處於嚴重缺水困境。

玉山國家公園管理處指出，園區16座山屋，八通關越嶺道東段之瓦拉米山屋、抱崖山屋蓄水桶儲水充沛，但大分山屋無儲水，需至大分吊橋下取溪水使用；馬博橫段、南二段及關山線之山屋，如馬博拉斯山屋、馬利加南前山屋、馬布谷山屋、白洋金礦山屋、中央金礦山屋、大水窟山屋、塔芬谷山屋、轆轆谷山屋、拉庫音溪山屋及庫哈諾辛山屋等處蓄水桶均無儲水。

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▲塔塔加遊憩區步道面松脂點佈。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲塔塔加遊憩區步道面松脂點佈。（圖／玉山國家公園管理處提供）

而熱門的玉山群峰線，排雲山莊水源水量已短缺，圓峰山屋蓄水桶已無儲水；玉管處籲請入園山友做好登山用水計畫，確認各宿營點的緊急取水處，並謹慎及酌量使用，避免遇到無水可用之險境。

▲玉山國家公園園區內山屋水情現況。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園園區內山屋水情現況。（圖／玉山國家公園管理處提供）

另因天乾物燥，玉管處提醒，塔塔加遊憩區公路旁均已設置簡易炊煮區，但目前周邊森林底下已堆積許多易燃的松針、步道路面也佈滿松脂，遊客使用炊具時應注意周邊環境及天候，避免不慎引起森林火災。

如果發現森林火災，請緊急通報周邊遊客中心（塔塔加遊客中心049-2702200，排雲登山服務中心049-2702228），林務局保林防火專線0800-057-930、0800-000-930，或撥打119緊急電話，共同維護生態資源的永續，保護野生動植物的棲地。

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