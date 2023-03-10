金融業年薪破百！32歲哥求介紹「她一看嚇噴」　全場酸爆：活該單身

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近被請託，幫32歲母胎單身的親戚哥哥介紹對象，雖然男方台大研所畢業，年薪破百萬，然而對另一半提出的10大要求，讓她傻眼直呼荒謬，不禁吐槽「這種人還是單身算了。」

女網友在Dcard娓娓道來，近期被情緒勒索，幫母胎單身的親戚哥哥介紹女朋友，哥哥32歲、台大研究所畢業，目前在金融業上班，年薪破百萬，雖然條件頗優，但為人十分媽寶，衣服、褲子甚至內褲都是媽媽買的，「需要媽媽兩周一次，從台中北上幫他打掃家裡，還要換被單、裝窗簾、洗布鞋，到現在連洗衣機都不會按。」

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不僅如此，親戚哥哥更列出對女方的10大要求，包括不物質、不崇尚名牌精品；不會打扮得花枝招展；有經濟能力、年收至少100萬以上；可以一起聊社會時事、眼界要開；會照顧他的生活起居；交友關係單純、工作時間規律；家裡不能有負債、父母工作體面；不黏人、不打擾他的工作；願意生小孩、但不能當家庭主婦；婚後房、車願意AA承擔。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

林林總總的條件，讓原PO超傻眼，「聊完實在愛莫能助，現在只覺得荒謬到無語，這種條件的女生，為什麼會想照顧你的生活起居呢？後來只能直白跟親戚說，不會有符合他條件的女生，希望我的態度可以打醒他們，免得再情勒我介紹。」

對此，網友們也紛紛吐槽，「抱歉我年薪百萬也不要這種自大男」、「不會做家事，還要年收百萬的女生跟他AA共組家庭，確定不是請來當免費傭人？」「真是標準的靠實力單身啊」、「他做夢還比較快，活該他單身」。