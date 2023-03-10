路上妹子超愛「1穿著」夯炸　一脫下來崩潰！全場炸共鳴

▲穿寬褲真的通風又舒適。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

褲子穿太緊容易讓私密處悶熱發炎，因此許多妹子超愛1單品「寬褲」，尤其喇叭造型能讓雙腿更修長！不過一名妹子抱怨，寬褲真的神級好穿，唯獨上公廁時，褲管容易碰到骯髒的地面，因此讓她非常困擾。文章曝光後，一名女網友便哀號，曾脫褲時被小強鑽入，當下非常崩潰；其他妹子則分享避免落地的神招！

一名女網友在Dcard表示，平時出門穿寬褲舒服又通風，但唯一缺點就是上蹲式廁所時，褲子脫下來，一不小心褲管就會沾到地面，因此原PO總是手忙腳亂，要一邊捲起褲管，同時一邊注意小便的位置。

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文章曝光後，一票網友也有同感笑稱，「我都先夾緊膝蓋，褲子落在膝蓋上，手從褲管底往上抓，開膝蓋上廁所」、「月經來穿超舒服！但要換衛生棉的時候無法夾住，只能選擇褲子掉地上或是不換衛生棉，非常沉重的經驗」、「你畫出了我的心聲」、「還想說要不要帶橡皮筋綁著褲子去上廁所」、「自從某次穿寬褲在外面上廁所，被一隻小強以迅雷不及掩耳的速度鑽進褲管裡，超級無敵崩潰」。

留言串中，不少妹子也分享避免碰到地板的方法，而原PO也熱心幫忙統整，像是「反折內捲法」、「褲管夠寬的話，直接打結」、「橡皮筋／髮帶綁起來」、「包包固定放2個夾子夾起來」、「褲管塞在襪子裡」、「膝蓋夾住褲子」。

▼原PO上廁所超狼狽。（圖／翻攝Dcard）

