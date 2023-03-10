海軍「點45手槍」遭模型槍魚目混珠　邱國正致歉：要徹底檢討

▲邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

海軍教準部所屬的龍泉新兵訓練中心裝備檢查時，發現一把「點45手槍」的機件與作動有問題，經傳業鑑定後判為「模型槍」。對此，國防部長邱國正今（10日）表示，對最近紛紛擾擾，帶給大家不安，真的覺得很抱歉，國軍的確要徹底檢討。

海軍教準部8日晚間發布新聞稿，指出上述案件。另根據《菱傳媒》報導，龍泉新兵訓練中心第二營去年5月遺失點45手槍，但時任營長卻指示連長至民間購置一把模型槍，混入槍械庫房中，後來2次營長交接，即便知情該槍枝異樣並向上呈報，但教準部皆未查辦；報導也說海軍在此案中躲過2次邱國正下令的械彈清點，並形容邱國正遭矇騙。

邱國正10日赴立法院列席行政院長陳建仁施政總質詢，會前媒體詢問，屏東新訓中心傳出點45手槍被掉包，前營長透過魚目混珠想要矇騙你？邱國正說，「倒沒有講要矇騙我」，經他了解，這案不是這幾天發生，國軍編專案小組往前追，除移送法辦外，國軍也做行政調查。邱說，編組中國軍的法律人員也在裡面，功能是跟檢調釐清，哪些案件不要互相干擾，所以國軍並沒有要全把責任推給司法。

邱國正指出，目前進度蠻正常，相關人已被移送，這樣司法調查最公正，不會引起爭議，而行政調查從內部管理、組織運用，都會進行檢討。對最近紛紛擾擾，帶給大家不安，真的覺得很抱歉，國軍的確要徹底檢討。