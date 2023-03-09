　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「海鮮神物」上架驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲干貝再度上架，價格爆貴1000元 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

把干貝放入湯熬煮，能增加鮮味及風味層次感，深受許多吃貨喜愛。而主打大份量又CP值高的好市多賣場，被網友發現乾燥干貝秒漲1000元，睽違9個月再度上架，一包竟要4499元，引發會員怒喊「拿日幣來賣嗎？」

粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，日本乾燥干貝終於再次上架，一包有1000克大份量，不過價格要4499元讓人傻眼了，「這次直接漲1000元啊...貴爆！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據外包裝介紹指出，一包乾燥干貝約200至300顆，建議煮湯料理，賞味期限到今年11月28日，產地是北海道，且不含添加劑。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲干貝一包有1000克。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

事實上，在同社團搜尋舊貼文，發現乾燥干貝曾在去年6月販售，當時一包3499元，如今再次上架竟來到4499元。

文章曝光後，一票人搖頭怒喊，「好貴喔～要多找朋友分裝比較不會痛，而且不會浪費，這麼大包自己也用不完」、「還好上次有買，現賺1000元」、「記得國際運費不是降下來了嗎？日幣也貶值，漲1000元是很想賺喔？」「拿日幣來賣」、「我決定買十包，過年的時候去迪化街擺攤，一斤5000元來賣」。

另有網友認為，「日本干貝有分SIZE，看起來應該是S號，價格不算便宜，在台北買南北貨去迪化街買個半斤就可吃很久，又比好市多便宜一些喔」、「迪化街的干貝要便宜的就買大陸產的，日本產的便宜不到哪去，就是沒台灣產的」、「築地市場便宜一半」。

不過也有熱心網友解釋，「身為一個常常網購買日貨的人，只能說即使是在日本的網購，小顆的SAS等級干貝早就已經是500公克/8800日幣 ，換算起來1公斤也早就超過四千了好嗎？如果1公斤抓200-300顆，那大概是S到SA等級，日亞的價格是9500日幣/500公克」、「覺得價格不合理的人，自己從日本網購回來，就知道成本在哪裡了」。

除了煮湯料理外，網友則分享「類似乾香菇用法，煮雞湯、煮粥、包粽子、炒菜都可以提味」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

ET快訊
風電基座掛無名屍！可能身分曝光
嘉邑行善團長遭控性侵少女51次　再審大逆轉判無罪
大谷翔平飆速158壓制中國　首打席保送、日本1局攻下1分
周日變天「入夜暴跌15度」　下周最冷時段出爐
啦啦隊女神「峮峮跟林襄」更愛誰？兩派戰翻：真的受不了
快訊／Apple概念股志超科技收購爆內線　統盟董事遭約談
台中雙屍悲劇！父悲痛招魂叫母子倆：快回來
不只阿滴！台YTR認「替攝理教傳道」　曾見鄭明析
快訊／下班注意！國3「4車追撞」紫爆回堵5km

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇花大清水明隧道施工後延　取消3 ／10上午9~11時道路封閉

煞星告退！「3生肖」3月財路大開　升官加薪齊噴發

好市多「海鮮神物」上架驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

周日變天！午後迎雨彈「入夜暴跌15度」　下周最冷時段出爐

「4生肖桃花狂炸」這2個月會脫單！第1名超夯一堆人告白

明起兩岸恢復10個航點！長榮、華航「增班情況」一次看

女友「突喊1句話」他秒變臉皮繃緊！一票點頭：比叫全名還可怕

交往3年都無套！男友「突然想戴」妹子起疑　釣出過來人：真的很解

一天撿百顆雞蛋！別人缺蛋他送蛋　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

暴肥20kg！男大生罹痛風險洗腎　醫點名「1飲料」造成：最好別喝

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

蘇花大清水明隧道施工後延　取消3 ／10上午9~11時道路封閉

煞星告退！「3生肖」3月財路大開　升官加薪齊噴發

好市多「海鮮神物」上架驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

周日變天！午後迎雨彈「入夜暴跌15度」　下周最冷時段出爐

「4生肖桃花狂炸」這2個月會脫單！第1名超夯一堆人告白

明起兩岸恢復10個航點！長榮、華航「增班情況」一次看

女友「突喊1句話」他秒變臉皮繃緊！一票點頭：比叫全名還可怕

交往3年都無套！男友「突然想戴」妹子起疑　釣出過來人：真的很解

一天撿百顆雞蛋！別人缺蛋他送蛋　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

暴肥20kg！男大生罹痛風險洗腎　醫點名「1飲料」造成：最好別喝

空氣品質因擴散不良亮紅燈　桃市成立指揮中心跨縣市應變

徐巧芯再槓賴清德　放話喊：結樑子！變身專家研究新潮流們

竹山工業區召開0303停電損失協調會　廠商要求台電提供合理補償

明仁會高調辦春酒「分局長震怒」　他怒嗆一句話：小弟秒道歉

華航擬配息0.46元　配息率飆96％

風電基座無名屍可能身分曝！疑2天前彰化外海小艇翻覆落海者

蘇花大清水明隧道施工後延　取消3 ／10上午9~11時道路封閉

《黑暗》到底多紅？金銀淑公開道歉朴涎鎭　講完燦笑：我好興奮

17歲女吐單親心聲「想要妳有人愛」　陸元琪深夜暴哭道歉：不怪她

百家樂賭場藏商辦大樓　警逮45人查月賭資300萬...長腿員工吸睛

林襄最新應援影片曝！　大幅晃動60秒：好洗腦

生活熱門新聞

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

中華隊「經典賽已7連敗」！球迷點出2字：是致命傷

倒春寒！　轉雨探8℃時間曝

黑道辦春酒　他憶一清罵政府擺爛

12星座「3月超級幸運日」出爐！別錯過這幾天

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

蔡詩萍女兒超正！IG累積1.5萬人追蹤

館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」照片曝！網酸爆

輕症「免隔離通報」　最快今公布

虎航飛日機票1599元起！今10時開賣

更多熱門

相關新聞

尹錫悅「就任後」首度訪日　將會晤日相岸田

尹錫悅「就任後」首度訪日　將會晤日相岸田

自從南韓外交部6日宣布，針對南韓大法院（最高法院）2018年針對「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」判決案，由南韓民間企業籌措賠償財源，從而使日本企業擺脫賠償責任後，日韓兩國關係終於迎來改善的機會。稍早日本政府宣布，南韓總統尹錫悅將於本月16至17日訪日，與日相岸田文雄展開會談。

天守閣意外亮點！陳其邁人氣爆棚

天守閣意外亮點！陳其邁人氣爆棚

高雄棒球隊代言人！陳其邁帶「台鋼雄鷹」跨海征服日議長

高雄棒球隊代言人！陳其邁帶「台鋼雄鷹」跨海征服日議長

換「好市多新卡」要看房屋稅單、保單　北富銀：財力證明不足

換「好市多新卡」要看房屋稅單、保單　北富銀：財力證明不足

Hyundai IONIQ 5全車系漲8萬

Hyundai IONIQ 5全車系漲8萬

關鍵字：

乾燥干貝好市多神物漲價日本貶值

讀者迴響

熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面