好市多「海鮮神物」上架驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

▲干貝再度上架，價格爆貴1000元 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

把干貝放入湯熬煮，能增加鮮味及風味層次感，深受許多吃貨喜愛。而主打大份量又CP值高的好市多賣場，被網友發現乾燥干貝秒漲1000元，睽違9個月再度上架，一包竟要4499元，引發會員怒喊「拿日幣來賣嗎？」

粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，日本乾燥干貝終於再次上架，一包有1000克大份量，不過價格要4499元讓人傻眼了，「這次直接漲1000元啊...貴爆！」

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根據外包裝介紹指出，一包乾燥干貝約200至300顆，建議煮湯料理，賞味期限到今年11月28日，產地是北海道，且不含添加劑。

▲干貝一包有1000克。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



事實上，在同社團搜尋舊貼文，發現乾燥干貝曾在去年6月販售，當時一包3499元，如今再次上架竟來到4499元。

文章曝光後，一票人搖頭怒喊，「好貴喔～要多找朋友分裝比較不會痛，而且不會浪費，這麼大包自己也用不完」、「還好上次有買，現賺1000元」、「記得國際運費不是降下來了嗎？日幣也貶值，漲1000元是很想賺喔？」「拿日幣來賣」、「我決定買十包，過年的時候去迪化街擺攤，一斤5000元來賣」。

另有網友認為，「日本干貝有分SIZE，看起來應該是S號，價格不算便宜，在台北買南北貨去迪化街買個半斤就可吃很久，又比好市多便宜一些喔」、「迪化街的干貝要便宜的就買大陸產的，日本產的便宜不到哪去，就是沒台灣產的」、「築地市場便宜一半」。

不過也有熱心網友解釋，「身為一個常常網購買日貨的人，只能說即使是在日本的網購，小顆的SAS等級干貝早就已經是500公克/8800日幣 ，換算起來1公斤也早就超過四千了好嗎？如果1公斤抓200-300顆，那大概是S到SA等級，日亞的價格是9500日幣/500公克」、「覺得價格不合理的人，自己從日本網購回來，就知道成本在哪裡了」。

除了煮湯料理外，網友則分享「類似乾香菇用法，煮雞湯、煮粥、包粽子、炒菜都可以提味」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

