好市多白帶魚去腥只加1物　她實測煎出超美金黃色：軟嫩入味

記者黃翊婷／綜合報導

日前有民眾抱怨在好市多買了切片的冷凍白帶魚，結果退冰後發現腥味很重，就算煎熟了也無法去除，引發網友熱議。一名女網友隨後在臉書發文分享小技巧，直指魚腥味主要是來自內臟，白帶魚最佳解凍去腥的方式就是放入薄鹽水中浸泡解凍，不僅能軟化肉質，煎出來也會更軟嫩入味。

▲原PO煎出來的白帶魚。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說，下同。）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享冷凍白帶魚的去腥方式，內容提到，白帶魚最佳的解凍去腥方式非常簡單，只要放入薄鹽水中浸泡解凍，就能洗得很乾淨並去除腥味，而且鹽可以有效軟化肉質，煎炸出來的魚肉會更加軟嫩入味。

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原PO表示，鹽水比例沒有一定的數值，自己使用的小盆子是加了2小匙鹽，大約就好，加多或加少沒有太大差別，此外，魚腥味應該是來自內臟，經過處理就沒有味道了，「我沒有刮魚皮，也沒沾粉，表皮仍會脆」，白帶魚刺整齊、好剔除，油脂多、肉質口感好，拿來乾煎、鹽烤或紅燒都很不錯。

▲原PO提醒要記得去除「血線」。

文章公開之後掀起許多網友留言熱議，一派網友贊同原PO的料理方式，「沒錯，我這樣料理ok喔」、「這樣用好吃」、「會煮的沒問題，不會處理的說不好吃」；另一派網友則認為與其買冷凍的，不如去菜市場買新鮮的白帶魚，「菜市場新鮮的不買嗎」、「台灣現抓白帶魚鮮甜又便宜」。

而關於白帶魚的料理方式，農委會也曾發表影片分享小技巧，內容提到，白帶魚下鍋前要充分退冰並擦乾水分，然後在魚皮表面抹上少許鹽巴、米酒去除腥味，靜置10分鐘後再用紙巾擦乾魚皮表面水分，接著等熱鍋下油，油溫一定要足夠（約熱油20至30秒），等油溫升高後，才緩緩把魚放置鍋中，以中大火煎，過程中千萬別急著翻面，直到兩面煎成金黃色就可以起鍋了。

至於該怎麼挑選新鮮的白帶魚，農委會漁業署表示，每年9月到隔年3月都是白帶魚的汛期，民眾在採買時，可以注意魚的顏色是否明亮、有光澤，且摸起來不會有黏膩、沾手的感覺，若顏色暗淡無光澤，顯然已經失去新鮮度，最好避免購買。