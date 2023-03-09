拜完月老「當晚中樂透」　單身哥見這金額崩潰：被退費了

▲原PO求完月老，當晚樂透中了400元。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人會拜甜點，希望月老幫忙牽線找到好對象！不過一名男網友驚呼，買了甜點與300元金紙去月老廟，當下開心求到1條紅線，結果晚上順手買了2張大樂透，幸運中了400元讓他又驚又喜。不過原PO也擔心，400元與供品與金紙差不多錢，因此崩潰聯想「我被月老退費了嗎？」

一名男網友在Dcard傷心表示，日前買甜點要向月老求姻緣，另外花了300買金紙，也順利求到紅線，回程路上，原PO還與友人開玩笑「買樂透中獎的話，是不是被退費？」

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由於原PO出去玩時，都有花100元買希望的習慣，於是晚上看到彩券行時，便心血來潮買了2張，殊不知開獎秒中400元，頓時讓原PO哭笑不得求問「我是不是被月老放棄了？」

畫面可見，原PO買了2張大樂透都是電腦選號，其中第1組中了17、25、41，確實有獎金400元。

底下網友則笑虧，「月老又不是財神，月老躺著也中槍」、「我會覺得月老可能要我先認真賺錢，錢>女人」、「月老是叫你拿中獎的錢錢請心儀對象吃飯」、「還蠻好笑的，GG」、「單身跟你思考邏輯比較有關啦，中獎這種開心事也可以想到是被月老退費？如果你跟人聊天是這樣聊的，對方大概會無語到不知道要回你什麼」。

▼原PO奇葩聯想，深怕被月老退貨了。（圖／翻攝Dcard）

