曲目「鄭明析交響詩」！徐巧芯爆攝理教週日將公演　籲北市府多注意

▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》於日前播出，揭露韓國「攝理教」教主鄭明析性侵上百名女信徒，由於台灣也有攝理分會，引發民眾熱議。國民黨台北市議員徐巧芯日前爆料，台灣攝理教將於12日在中山堂舉辦公演，其中一個曲目為「鄭明析愛與人生交響詩」，因此提醒場地機關台北市文化局多加注意。

徐巧芯7日於節目「國民大會」中表示，攝理教現在在台灣用基督教其他教會名義活動，包括在各個大學裡面吸收更多教友，自己日前向台北市文化局反映，有團體向台北市中山堂租借場地舉辦《CGM和平交響樂團暨合唱團 2023春季公演 Hello World！ 以愛重構》公演，其中一個表演曲目為「鄭明析愛與人生交響詩」，將鄭明析當詩人形容。

徐巧芯提及，該教會的決審會議紀錄寫道，「為推廣詩人鄭明析的詩作」，疑似使用另一種身份讓加入教會者了解其中心思想、理念；而她趕緊找文化局提醒，這項活動已被外界質疑是否與邪教有關係，倘若有關係，接下來不管是否會引起軒然大波或是審查，甚至若有參加者未來受害，台北市政府作為場地機關，都應該要多注意。

對此，台北市中山堂9日回應，有關3月12日民間單位申請中山堂場地演出《2023CGM春季公演-Hello,World》，經查申請演出單位為和平交響樂團，該場演出包括著名的交響樂曲，已經中山堂節目審議會審查通過，同意其申請場地檔期。

中山堂指出，針對該教派創辦人近期爭議報導，中山堂已與申請單位聯繫，該單位表示不會有超出企劃外的演出，中山堂在演出當日，會由館方人員注意其演出內容，若有不符申請內容之演出，將予以適當提醒及制止，嚴重者可依契約規定終止其演出。

針對3月12日演出當天若有民眾情緒表達或抗議，中山堂提及，如果影響到表演進度或觀眾視聽權益，中山堂會請駐衛警與保全依權責勸阻，必要時並請警察單位協處。

▼台北市議員徐巧芯爆料，台灣攝理教12日將在中山堂舉行公演。（圖／翻攝自OPENTIX網站）